Kremlinul transformă protecţia cetăţenilor în justificare pentru acţiuni armate externe

I.Ghe.
Ziarul BURSA #Internaţional / 16 aprilie

Sursa: http://en.kremlin.ru/

Sursa: http://en.kremlin.ru/

English Version

Kremlinul îşi va putea trimite forţele armate oriunde în lume pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ruşi, prevede un proiect de lege adoptat în primă lectură de Duma de Stat, în urmă cu două zile, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei de la Moscova.

Votul din 14 aprilie nu este doar un episod legislativ intern, ci un semnal strategic clar, formulat chiar de la vârful puterii de la Moscova, acolo unde discursul oficial construieşte o justificare amplă pentru extinderea acţiunilor statului rus dincolo de graniţele sale.

„Scopul normelor propuse este consolidarea protecţiei drepturilor cetăţenilor noştri împotriva acţiunilor statelor străine neprietenoase”, a declarat preşedintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, într-o formulare care, dincolo de aparenţa defensivă, ascunde o schimbare de paradigmă: protecţia cetăţenilor devine un argument suficient pentru intervenţie.

Proiectul de lege modifică legislaţia privind cetăţenia şi apărarea şi introduce explicit posibilitatea utilizării extraterritoriale a forţelor armate ruse, prin decizia directă a preşedintelui Federaţiei Ruse, pentru a interveni în situaţii în care cetăţeni ruşi sunt arestaţi, reţinuţi sau urmăriţi penal în alte state ori în faţa unor instanţe internaţionale la care Rusia nu participă. Această prevedere nu este una tehnică, ci redefineşte modul în care Moscova îşi poate exercita puterea în afara graniţelor, deschizând calea unor intervenţii care pot fi justificate politic în aproape orice context tensionat. În esenţă, orice conflict juridic care implică un cetăţean rus în străinătate poate deveni un caz de securitate naţională, iar reacţia nu mai este limitată la diplomaţie sau negocieri, ci poate include forţa militară.

Discursul care însoţeşte această iniţiativă este la fel de dur precum implicaţiile ei. „Justiţia occidentală a devenit, în fapt, un instrument de represiune împotriva celor indezirabili. Pentru ei a devenit o practică obişnuită ignorarea normelor şi regulilor internaţionale, amestecul brutal în treburile statelor suverane, însoţit de persecutarea ilegală a oamenilor. În aceste condiţii, este important să facem totul pentru ca cetăţenii noştri să fie protejaţi”, a afirmat Veaceslav Volodin, explicând astfel întregul demers legislativ. În această logică, orice acţiune a unui stat considerat „neprietenos” poate fi calificată drept abuz, iar reacţia Rusiei poate depăşi cu uşurinţă cadrul juridic, intrând în zona intervenţiei directe.

Mai mult, proiectul stabileşte că nu doar armata, ci şi instituţiile statului rus vor fi obligate să adopte „măsurile necesare” pentru protejarea acestor cetăţeni, în limitele competenţelor lor, ceea ce creează un mecanism complex şi flexibil de reacţie, de la presiuni diplomatice până la operaţiuni speciale. Concentrarea deciziei în mâinile preşedintelui Federaţiei Ruse amplifică dimensiunea politică a acestui instrument, transformând fiecare caz într-o potenţială decizie strategică cu impact internaţional.

Într-un context global deja fragil, marcat de conflicte deschise şi rivalităţi între marile puteri, o astfel de lege riscă să tensioneze suplimentar relaţiile internaţionale şi să creeze precedente periculoase. Posibilitatea ca Rusia să invoce protecţia propriilor cetăţeni pentru a-şi trimite trupele oriunde în lume introduce o zonă gri între dreptul internaţional şi forţa militară, în care limitele devin tot mai greu de definit. Dacă acest proiect va fi adoptat în forma actuală - pentru adoptarea lui vor mai fi încă două sesiuni de vot -, nu va fi doar o modificare legislativă, ci un semnal că regulile jocului se schimbă, iar protecţia cetăţenilor poate deveni, în mâinile unei puteri globale, justificarea supremă pentru intervenţie.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 16.04.2026, 00:22)

    Da!

    ruțkis sunt foarte asupriți în Basarabia, deci oare care va fy soarta Rep. Moldovei ... 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 16.04.2026, 00:59)

    Un fel de americani, vezi cazul Teo Peter.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

