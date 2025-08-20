Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Lagarde: ”Acordul comercial dintre SUA şi UE nu este departe de scenariul de bază al BCE”

S.B.
Internaţional / 20 august, 14:35

Lagarde: ”Acordul comercial dintre SUA şi UE nu este departe de scenariul de bază al BCE”

Acordul comercial convenit între SUA şi Uniunea Europeană este unul apropiat de scenariul de bază al Băncii Centrale Europene, dar persistă încă incertitudini în sectoare importante precum produsele farmaceutice şi semiconductorii, a declarat miercuri preşedinta BCE, Christine Lagarde, informează Agerpres.

Luna trecută, UE a acceptat ca majoritatea produselor pe care le exportă spre SUA să fie supuse unor tarife vamale suplimentare de 15%, evitând astfel un război comercial total şi oferind companiilor mai multă claritate, chiar dacă noile bariere vor încetini creşterea economică.

'Acordul comercial prevede un tarif mediu efectiv estimat undeva între 12% şi 16% pentru importurile SUA de bunuri din zona euro', a declarat Lagarde la un forum de afaceri organizat la Geneva. 'Acest tarif mediu efectiv este uşor mai mare, dar în continuare aproape de ipotezele pe care le-am inclus în prognozelor noastre de bază din luna iunie. Rezultatul acordului comercial este cu mult sub un scenariu sever, care prevedea tarife americane de peste 20%', a adăugat Lagarde.

Conform scenariului de bază al BCE, care a stat la baza previziunilor din luna iunie, zona euro ar urma să înregistreze în 2026 o creştere economică de 1,1%, însă un rezultat mai 'nefavorabil' al negocierilor comerciale dintre SUA şi UE ar fi redus creşterea economică până la 0,7%.

Uniunea Europeană, care s-a bazat întotdeauna pe un comerţ extern important pentru creştere economică, ar trebui acum să îşi diversifice schimburile comerciale cu alte state pentru a menţine creşterea economică şi a contracara impactul negativ al tarifelor americane, a subliniat miercuri Lagarde.

'Chiar dacă SUA sunt, şi vor rămâne, cel mai important partener comercial, Europa ar trebui de asemenea să îşi propună o creştere a legăturilor comerciale cu alte jurisdicţii, profitând de avantajele economiei sale orientate spre export', a apreciat preşedinta BCE.

