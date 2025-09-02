Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Lansare la CCIB: Programul „Brand Accelerator by I Success”

I.S.
Comunicate de presă / 2 septembrie, 14:13

Lansare la CCIB: Programul „Brand Accelerator by I Success”

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a găzduit prima întâlnire oficială a echipei I Success, condusă de antreprenorul şi producătorul internaţional Eduard Irimia, cu mediul de afaceri românesc, în prezenţa celebrului actor de la Hollywood, Eric Roberts, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Întâlnirea a marcat lansarea iniţiativei Brand Accelerator by I Success, un program dedicat sprijinirii brandurilor româneşti care îşi doresc să pătrundă pe pieţele internaţionale, dar şi companiilor internaţionale ce vor să dezvolte parteneriate strategice prin CCIB.

„Evenimente precum acesta confirmă că Bucureştiul poate şi trebuie să fie un pol de conectare între antreprenorii români şi scena globală. Trăim într-o epocă în care valoarea unui brand nu se măsoară doar prin succesul de acasă, ci şi prin capacitatea lui de a traversa graniţe, de a inspira şi de a construi punţi între culturi şi economii. În acest context, vă invit să privim acest moment nu doar ca pe un eveniment de lansare, ci ca pe începutul unei colaborări de durată, cu scopul de a consolida imaginea ţării noastre pe plan extern”, a declarat Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB, în deschiderea evenimentului.

Cu acest prilej, preşedintele Camerei Bucureşti a subliniat că România are un potenţial excepţional, insuficient exploatat şi antreprenori cu viziune, care merită să fie cunoscuţi pe pieţele internaţionale.

Potrivit sursei, participarea la eveniment a actorului Eric Roberts, nominalizat la Oscar şi la Globurile de Aur, reprezintă o recunoaştere a valorii proiectelor I Success şi un mesaj de încurajare pentru brandurile româneşti cu potenţial global.

Potrivit lui Eduard Irimia, „I Success” organizează anual o serie de evenimente prestigioase în centrele mondiale ale businessului, modei şi cinematografiei - Cannes (Festivalul de Film), Monaco (Marele Premiu de Formula 1), Veneţia (Festivalul de Film), Paris, Milano, dar şi în centrele de afaceri şi investiţii din Orientul Mijlociu, precum Dubai, Abu Dhabi şi Riad.

CCIB consideră că astfel de iniţiative contribuie la deschiderea de noi căi de internaţionalizare pentru companiile locale, printr-o abordare inovativă, ce îmbină mediul de business cu proiectele artistice şi sportive, abordare complementară celei tradiţionale, de tip B2B şi B2G.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 septembrie
Ediţia din 02.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0781
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3638
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4204
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8480
Gram de aur (XAU)Gram de aur487.9002

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb