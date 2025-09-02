Lansare la CCIB: Programul „Brand Accelerator by I Success”

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a găzduit prima întâlnire oficială a echipei I Success, condusă de antreprenorul şi producătorul internaţional Eduard Irimia, cu mediul de afaceri românesc, în prezenţa celebrului actor de la Hollywood, Eric Roberts, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Întâlnirea a marcat lansarea iniţiativei Brand Accelerator by I Success, un program dedicat sprijinirii brandurilor româneşti care îşi doresc să pătrundă pe pieţele internaţionale, dar şi companiilor internaţionale ce vor să dezvolte parteneriate strategice prin CCIB.

„Evenimente precum acesta confirmă că Bucureştiul poate şi trebuie să fie un pol de conectare între antreprenorii români şi scena globală. Trăim într-o epocă în care valoarea unui brand nu se măsoară doar prin succesul de acasă, ci şi prin capacitatea lui de a traversa graniţe, de a inspira şi de a construi punţi între culturi şi economii. În acest context, vă invit să privim acest moment nu doar ca pe un eveniment de lansare, ci ca pe începutul unei colaborări de durată, cu scopul de a consolida imaginea ţării noastre pe plan extern”, a declarat Iuliu Stocklosa, preşedintele CCIB, în deschiderea evenimentului.

Cu acest prilej, preşedintele Camerei Bucureşti a subliniat că România are un potenţial excepţional, insuficient exploatat şi antreprenori cu viziune, care merită să fie cunoscuţi pe pieţele internaţionale.

Potrivit sursei, participarea la eveniment a actorului Eric Roberts, nominalizat la Oscar şi la Globurile de Aur, reprezintă o recunoaştere a valorii proiectelor I Success şi un mesaj de încurajare pentru brandurile româneşti cu potenţial global.

Potrivit lui Eduard Irimia, „I Success” organizează anual o serie de evenimente prestigioase în centrele mondiale ale businessului, modei şi cinematografiei - Cannes (Festivalul de Film), Monaco (Marele Premiu de Formula 1), Veneţia (Festivalul de Film), Paris, Milano, dar şi în centrele de afaceri şi investiţii din Orientul Mijlociu, precum Dubai, Abu Dhabi şi Riad.

CCIB consideră că astfel de iniţiative contribuie la deschiderea de noi căi de internaţionalizare pentru companiile locale, printr-o abordare inovativă, ce îmbină mediul de business cu proiectele artistice şi sportive, abordare complementară celei tradiţionale, de tip B2B şi B2G.