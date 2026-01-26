Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Laura Gherasim (AUR): "Românii trebuie să afle dacă statul avea dovezi pentru anularea alegerilor"

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 18:45

Românii merită să afle adevărul, merită să ştie dacă statul român a avut documente, probe şi dovezi concrete pentru anularea alegerilor. A declarat acest lucru luni preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Laura Gherasim, după prima zi de audieri publice din cadrul evenimentului „Democraţia la judecată”. Evenimentul este organizat de preşedinţii Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor şi Senat, ambii membri AUR. Potrivit iniţiatorilor, audierile au ca scop clarificarea motivelor care au dus la anularea alegerilor prezidenţiale din 6 decembrie 2024, conform News.ro.

Potrivit unui comunicat al AUR, luni, la Parlament, a avut loc prima zi de audieri publice în cadrul evenimentului „Democraţia la judecată”. Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente (AEP) şi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - instituţii direct implicate în procesul electoral anulat de Curtea Constituţională - nu au răspuns solicitărilor transmise de preşedinţii celor două comisii pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Camera Deputaţilor şi Senat, potrivit News.ro.

"Românii merită să afle adevărul. Merită să afle dacă statul român a avut documente, probe şi dovezi concrete pentru anularea alegerilor, pentru că la nivel internaţional se creează un precedent periculos. În România există o ordine constituţională pe care o respect cu sfinţenie, iar cetăţeanul român este suveranul de drept în acest stat, iar instituţiile au obligaţia de a răspunde cetăţenilor şi de a fi transparente şi coerente în luarea deciziilor”, a afirmat Gherasim, subliniind că, deşi AEP şi MAI au fost invitate la audieri, au refuzat să participe, deşi legea obligă instituţiile publice să răspundă în termen de 30 de zile solicitărilor adresate comisiilor parlamentare, a relatat News.ro.

"Faptul că aceste instituţii nu au fost prezente astăzi arată nu doar o lipsă de transparenţă şi de respect faţă de cetăţean, ci şi faptul că nu au respectat prevederile legale. Comisia pe care o prezidez este una permanentă în cadrul Parlamentului, iar, potrivit legislaţiei din România, instituţiile statului au obligaţia de a răspunde în termen maxim de 30 de zile solicitărilor acestei comisii. Ar fi fost de bun simţ să răspundă mai devreme, pentru ca şi noi să putem răspunde la rândul nostru cetăţenilor”, a afirmat deputatul AUR, a informat sursa menţionată.

La rândul său, preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Senatul României, senatorul AUR Nicolae Vlahu, a susţinut că decizia Curţii Constituţionale a fost una ilegală şi fără dovezi, conform News.ro.

"Vrem să aducem transparenţă şi să arătăm cetăţenilor români ce s-a întâmplat, în realitate, în ziua de 6 decembrie 2024, când alegerile au fost anulate. Susţin în continuare că anularea a fost făcută în mod ilegal, deoarece nu există un temei juridic care să permită Curţii Constituţionale să se autosesizeze. Autosesizarea nu face parte dintre modalităţile legale de sesizare pentru anularea alegerilor, deoarece, potrivit textului de lege, anularea se poate face doar la cerere. Aceasta trebuie depusă de subiecţi calificaţi, special prevăzuţi de legislaţie: candidaţi, partide politice, grupul minorităţilor etc. Prin urmare, nu există o modalitate de autosesizare în ceea ce priveşte anularea alegerilor”, a declarat senatorul Nicolae Vlahu, potrivit News.ro.

Acesta a subliniat că România se află într-o situaţie fără precedent, în care deciziile politice au afectat voinţa poporului român. Potrivit lui Nicolae Vlahu, cazul anulării alegerilor a fost prezentat şi membrilor Congresului Statelor Unite ale Americii, conform News.ro.

"Am fost recent în Statele Unite, unde am avut întâlniri cu mai mulţi congresmeni şi cu echipele acestora şi am aflat că se desfăşoară, de asemenea, cercetări privind situaţia anulării alegerilor din România. În plus, subiectul a stârnit interes şi în rândul jurnaliştilor de investigaţie. Se pare că nu suntem chiar singuri, însă este necesar ca situaţia să ajungă la o concluzie transparentă, pentru ca toţi românii să afle ce s-a întâmplat efectiv în decembrie 2024, odată cu anularea alegerilor prezidenţiale”, a declarat preşedintele comisiei, Nicolae Vlahu, a relatat sursa menţionată.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 19:37)

    Rusi.

