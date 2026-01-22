Lavinia Ivas a devenit noul CEO Clarfon şi continuă dezvoltarea accelerată a companiei

Clarfon, jucător în domeniul comercializării aparatelor auditive şi al serviciilor de protezare auditivă, a anunţat numirea Laviniei Ivas în funcţia de CEO, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În noul său rol, Lavinia Ivas va continua strategia de dezvoltare şi consolidare a companiei la nivel naţional, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, numirea vine într-un context favorabil pentru Clarfon. În urma achiziţiei Audiolux, finalizată la sfârşitul anului trecut, compania a înregistrat o creştere a vânzărilor de +14% în 2025 faţă de anul anterior. Pentru 2026, Clarfon îşi propune o creştere de peste +25%, iar faţă de 2023, vânzările companiei sunt estimate să crească cu aproximativ +86% până la finalul acestui an.

În prezent, Clarfon deţine cea mai extinsă reţea de cabinete de profil din România, fiind activă în 41 de judeţe şi peste 65 de oraşe, cu un total de 118 cabinete la nivel naţional, incluzând reţeaua Audiolux, iar în Bucureşti compania este prezentă cu 16 cabinete. Echipa Clarfon numără peste 200 de angajaţi, a informat comunicatul.

Lavinia Ivas are 26 de ani de experienţă în industria de retail, pharma, beauty şi luxury beauty, dintre care 17 ani în rolul de director general. De-a lungul carierei sale a coordonat creşteri semnificative de business, de la 9 milioane la 80 de milioane de euro, precum şi extinderea reţelelor de la 8 la 44 de magazine, potrivit sursei citate.

„Experienţa mea profesională mi-a permis să gestionez atât faze de creştere accelerată, cât şi perioade care au cerut disciplină operaţională şi consolidare. În parcursul meu profesional m-am ghidat constant după câteva principii clare: etica în business, comunicarea autentică în relaţia cu echipele şi partenerii, crearea unui spaţiu în care performanţa să fie posibilă şi dorită, precum şi generarea de valoare pentru toţi stakeholderii implicaţi. M-au atras viziunea Clarfon, impactul real şi direct pe care compania îl are asupra calităţii vieţii oamenilor, precum şi cultura organizaţională. În plus, întreaga mea experienţă din retail, în care pacientul sau clientul a fost constant pus în centrul deciziilor de business, este extrem de relevantă pentru acest rol şi pentru direcţia de dezvoltare Clarfon. Procesul de onboarding a fost unul sănătos, bazat pe transparenţă, comunicare şi o dorinţă reală de integrare în activitatea companiei şi în colectiv. Acest lucru a fost vizibil încă din primele etape şi a contribuit la o tranziţie firească. Îi mulţumesc lui Ionuţ Ştefănescu, de la care am preluat rolul de CEO al Clarfon şi care mi-a lăsat o companie puternică, cu o echipă incredibilă. Fondul de private equity Value4Capital, acţionarul majoritar al Clarfon, ne-a sprijinit atât pe Ionuţ, cât şi pe mine pe tot parcursul procesului de tranziţie”, a declarat Lavinia Ivas, în comunicat.

Clarfon a deschis aproximativ 45 de cabinete în ultimii 3 ani, iar planurile companiei vizează expansiunea constantă a prezenţei pe plan local, întrucât România rămâne insuficient deservită conform majoritatăţii indicatorilor existenţi, a relatat comunicatul.

De asemenea, compania Clarfon va continua să dezvolte echipa şi să recruteze activ audiologi, manageri regionali cu experienţă, personal pentru cabinete, vânzări şi marketing. În momentul de faţă, echipa este formată din aproximativ 200 de persoane, a concluzionat sursa citată.