Liga Campionilor: Bayern Munchen s-a calificat în semifinale după 4-3 cu Real Madrid

Echipa germană Bayern Munchen s-a calificat miercuri seara în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia spaniolă Real Madrid.

În semifinale, Bayern o va înfrunta pe deţinătoarea trofeului, PSG.

Echipa engleză Arsenal Londra a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea portugheză Sporting Lisabona, şi s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, cu 1-0 scor general.Arsenal Londra va juca în semifinale împotriva echipei spaniole Atletico Madrid.