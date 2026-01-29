Liga Campionilor: Borussia Dortmund - Inter Milano, scor 0-2

Echipa italiană Inter Milano, condusă de antrenorul român Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea germană Borussia Dortmund, în ultima etapă din grupa Ligii Campionilor, informează news.ro.

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs.

La Dortmund, Inter avea nevoie de victorie pentru a putea spera la calificarea directă în optimi. Chivu a început fără Esposito şi l-a păstrat pe Lautaro Martinez, nerefăcut, pe bancă. Însă nemţii i-au dat primele emoţii românului, în minutul 11, când Guirassy a rămas singur cu Sommer, dar a lovit slab mingea şi elveţianul a prins. Replica italienilor a venit de la Bonny, care a reluat cu capul, în minutul 42, însă Kobel a reţinut.

Tot portarul germanilor a respins la Esposito, în minutul 78, însă elevii lui Chivu au deschis scorul în minutul 80, când Federico Dimarco a transformat perfect o lovitură liberă. Intrat în minutul 88, Andy Diouf a luat o acţiune pe cont propriu şi a înscris în al patrulea minut de prelungire, iar Borussia Dortmund - Inter Milano s-a terminat 0-2.

Echipa lui Chivu s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, din poziţia de cap de serie, terminând pe locul 10 în grupă.