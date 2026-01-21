Liga Campionilor: FC Bruges a dispus de Kairat Almati, scor 4-1

Formaţia belgiană FC Bruges a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Kairat Almati, în etapa a 7-a a grupei principale a Ligii Campionilor, potrivit news.ro.
Golurile belgienilor au fost marcate de Stankovic (32),Vanaken (38), Vermant (74) şi Mechele (84).
Pentru Kairat a punctat Sadybekov, în minutul 90+2.
Marţi de mai joacă meciurile:
Bodo/Glimt - Manchester City - ora 19.45
De la ora 22.00:
FC Copenhaga - Napoli
Inter Milano - Arsenal
Olympiacos - Bayer Leverkusen
Real Madrid - AS Monaco
Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain
Tottenham - Borussia Dortmund
Villarreal - Ajax.
