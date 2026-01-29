Liga Campionilor: PSV Eindhoven a fost învinsă cu 2-1 de Bayern Munchen

Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a pierdut miercuri seara, pe teren propriu, scor 1-2, cu echipa germană Bayern Munchen, în ultimul meci din grupa Ligii Campionilor, informează news.ro.

Ghinionul olandezilor a fost acela că adversar într-un meci atât de important le-a fost chiar Bayern. Ofensiva gazdelor, cu Dennis Man titular, a căutat să deschidă scorul, însă încercările batave s-au lovit de evoluţia perfectă a portarului bavarez Jonas Urbi, care a intervenit precis la ocazia lui Perisic, din minutul 44.

Man a fost lăsat la cabine la pauză, iar în partea secundă oaspeţii au marcat prin Musiala, în minutul 58. Saibari a egalat în minutul 78, însă bavarezii nu au cedat şi, după ce Perisic a ieşit accidentat de la olandezi, în minutul 82, Harry Kane a pus pe tabelă scorul final, PSV - Bayern 1-2, în minutul 84.

Mauro Junior (PSV) a ieşit eliminat, în minutul 90+3, iar olandezii ies din cupele europene.