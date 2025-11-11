Liga Europa: Fenerbahce contestă la UEFA arbitrajul din meciul cu Viktoria Plzen

Clubul turc Fenerbahce a anunţat luni că a depus o plângere la UEFA pentru a contesta deciziile arbitrului din timpul meciului împotriva grupării cehe Viktoria Plzen, de joi seară (0-0), contând pentru Liga Europa, potrivit news.ro.

Fenerbahce a anunţat într-un comunicat publicat pe reţelele sociale ce a solicitat în plângerea depusă luni, la UEFA, pentru contestarea anumitor decizii luate de arbitrul Allard Lindhout în timpul meciului din Liga Europa împotriva Viktoriei Plzen, de joi seară (0-0) „În raportul nostru, am subliniat modul general în care arbitrul a gestionat meciul şi deciziile eronate care au influenţat direct rezultatul, solicitând UEFA să examineze aceste incidente cu cea mai mare seriozitate şi urgenţă”..

Fenerbahce a remizat în Cehia, dar turcii ar fi putut primi o lovitură de pedeapsă în prelungirile reprizei secunde, atunci când fundaşul lui Plzen, Sampson Dweh, l-a tras de şort, în careu, pe Jhon Duran. Alertat de asistentul său video, Lindhout a consultat VAR, dar nu şi-a schimbat decizia, provocând furia jucătorilor de la Fenerbahce.