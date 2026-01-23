Liga Europa: PAOK a dispus de Betis Sevilla, scor 2-0

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins joi, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia spaniolă Betis Sevilla, în runda a şaptea din Liga Europa, şi păstrează şanse de calificare directă în optimile competiţiei, potrivit news.ro.

După o primă repriză fără gol marcat, Andrija Zivkovic a deschis scorul pe Toumba, în minutul 67, din assistul lui Giakoumakis. Deşi spaniolii au avut posesia, grecii şi-au securizat avantajul cu golul marcat de Giakoumakis, din penalti, în minutul 86, şi PAOK s-a impus cu 2-0 în faţa lui Betis.

În clasament, grecii sunt pe locul 11, cu 12 puncte, păstrând şanse pentru intrarea între primele opt echipe şi calificarea directă în play-off-ul Ligii Europa. Betis e a cincea, cu 14 puncte.