Lista lui Bolojan arată salariul al şefului ASF şi costurile aparatului său

Guvernul condus de Ilie Bolojan a anunţat încă din iunie intenţia de a plafona salariile şi de a reduce personalul suport la autorităţile autofinanţate, vizând inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care cheltuieşte lunar peste 2,4 milioane de euro pentru plata celor aproximativ 500 de angajaţi, potrivit Spotmedia.ro, de la care relatăm cele ce urmează.

Preşedintele ASF, Alexandru Petrescu, fost ministru PSD, are un venit net de 61.089 de lei pe lună, echivalentul a peste 12.000 de euro. Prim-vicepreşedintele încasează 58.142 lei, iar fiecare dintre cei doi vicepreşedinţi activi câte 53.440 lei. Consilierii conducerii costă instituţia 214.000 de lei lunar, iar secretariatul - 87.750 lei.

ASF este finanţată din taxe şi comisioane aplicate companiilor supravegheate - costuri care se regăsesc în preţul poliţelor RCA, comisioanelor de fonduri sau administrării pensiilor private. Deşi mandatul său este de a proteja consumatorii şi a supraveghea pieţele financiare non-bancare, instituţia a fost criticată pentru lipsa de reacţie în faţa unor falimente răsunătoare din sectorul asigurărilor, conform sursei citate.

În 2023, sub conducerea lui Nicu Marcu, cheltuiala medie netă cu un angajat a atins un vârf de 15.169 lei/lună, iar mai multe posturi de conducere au fost ocupate de persoane cu legături politice sau familiale cu foşti demnitari.