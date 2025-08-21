Lockheed Martin Sikorsky a primit un contract pentru modernizarea elicopterelor Black Hawk

Sikorsky, o companie din grupul Lockheed Martin, a anunţat un nou contract cu US Army (forţele terestre ale SUA) care va finanţa eforturile de modernizare a elicopterelor Black Hawk, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Contractul iniţial, în valoare de 43 de milioane de dolari, se va axa pe funcţionalităţile de bază pentru modernizare: îmbunătăţirea structurii aeronavei, precum şi includerea unei reţele digitale care să permită integrarea rapidă a sistemelor aeriene fără pilot (UAS). Contractul include, de asemenea, dezvoltarea cerinţelor şi a arhitecturii utilizând ingineria sistemelor bazate pe modele (MBSE).

„Sikorsky este pregătită să implementeze noi tehnologii care vor îmbunătăţi elicopterul Black Hawk, testat în luptă, şi vor oferi soldaţilor US Army un avantaj mai mare în zone precum cea Indo-Pacifică”, a declarat Hamid Salim, Vicepreşedinte, Sisteme pentru Armată şi Forţe Aeriene la Sikorsky. „Integrarea de efecte lansate pe Black Hawk va îmbunătăţi capacităţile acestuia şi va oferi un avantaj semnificativ. Modernizarea reduce costurile, creşte eficienţa şi îmbunătăţeşte întreţinerea generală a aeronavei.”

Contractul va sprijini prioritatea pe termen scurt a US Army de a integra efectele lansate pe Black Hawk, permiţând aeronavei să desfăşoare sisteme fără pilot (UAS) şi alte efecte pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile de misiune. Lockheed Martin demonstrează de ani de zile capacitatea efectelor lansate de pe Black Hawk şi colaborează cu US Army pentru a livra o capacitate distribuită în 2026.

Eforturile în ceea ce priveşte MBSE şi de inginerie digitală se vor concentra pe dezvoltarea unui filon digital al Black Hawk pentru proiectarea, testarea şi întreţinerea colaborativă şi eficientă a aeronavei. Efortul de creare a unei infrastructuri digitale pentru Black Hawk, care susţine o abordare modulară deschisă a sistemelor (MOSA), va implica dezvoltarea de sisteme şi software avansate pentru a sprijini modernizarea aeronavei. Această infrastructură digitală facilitează introducerea rapidă a capacităţilor pentru a răspunde rapid nevoilor viitoare ale misiunilor platformei.

Potrivit sursei, aceste lucrări iniţiale privind îmbunătăţirile aduse structurii aeronavei, sistemului principal de alimentare cu combustibil şi infrastructurii digitale asigură baze solide pentru actualizări rapide ale capacităţilor elicopterului Black Hawk în viitor. Cu un motor mai puternic, îmbunătăţiri ale structurii aeronavei şi o modernizare a sistemului principal de alimentare cu combustibil, aeronava va putea transporta o sarcină utilă mai mare pe distanţe mai lungi, iar actualizările viitoare ale sistemelor de control al zborului vor include funcţii de autonomie şi inteligenţă artificială care vor ajuta piloţii în condiţii dificile, sporind siguranţa şi eficienţa misiunilor.

„Împreună cu echipa noastră formată din sute de furnizori americani, ne angajăm să livrăm armatei cele mai avansate şi performante elicoptere Black Hawk modernizate”, a declarat Salim. „Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm colaborarea cu US Army pentru a ne asigura că elicopterul Black Hawk va rămâne o componentă vitală a capacităţilor de apărare ale ţării noastre în anii care vor urma.”

Sikorsky utilizează deja tehnologii care vor conduce la îmbunătăţirea capacităţilor elicopterului Black Hawk modernizat. De exemplu, Sikorsky produce şi livrează kituri de sisteme de dispersare ale gazelor de eşapament UES II. Aceste kituri oferă elicopterelor Black Hawk actuale şi celor modernizate îmbunătăţiri semnificative ale performanţelor în ceea ce priveşte suprimarea detecţiei în infraroşu, reducerea greutăţii, precum şi îmbunătăţiri ale fiabilităţii şi întreţinerii.