LUCIAN ROMAŞCANU, MINISTRUL CULTURII:"În 2023 va fi nevoie de eforturi suplimentare ale guvernanţilor ca fiecare cetăţean să simtă că nu este singur"

Ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu, susţine, într-un mesaj transmis cu ocazia Anului Nou, că în 2023 guvernanţii vor trebui să facă eforturi suplimentare, astfel încât fiecare cetăţean "să simtă că nu este singur" şi să-şi recapete încrederea că tot ceea ce fac aceştia are drept scop "continuarea lucrurilor bune" începute în 2022, potrivit Agerpres.

"Am traversat un 2022 în care bucuriile, dar şi încercările au făcut parte din viaţa noastră, un an în care ne-am pus priceperea şi cunoştinţele în a face din societatea în care trăim un loc mai bun. Am ajuns însă în momentul în care trebuie să ne gândim la viitor. În 2023 va fi nevoie de eforturi suplimentare din partea noastră, a guvernanţilor, astfel încât fiecare cetăţean să simtă că nu este singur, să îşi recapete încrederea că tot ceea ce facem se va îndrepta către continuarea lucrurilor bune începute în acest an", se arată în mesajul ministrului, publicat pe site-ul Ministerului Culturii.

Referindu-se la activitatea instituţiei pe care o conduce, Romaşcanu a arătat că a existat o readaptare a activităţilor culturale după perioada de pandemie, dar au apărut şi provocări noi, în contextul războiului din Ucraina.

"Lăsăm în urmă un alt an complicat, plin de provocări, care a reprezentat însă şi un pas important către normalitatea aşteptată după doi ani de pandemie. După această perioadă în care activităţile culturale au fost puternic afectate, ne-am readaptat, iar operatorii culturali au dat publicului noi spectacole şi evenimente, lansări şi vernisaje, la nivelul atât de mult aşteptat. În acelaşi timp, ne-am confruntat şi cu o serie de consecinţe neaşteptate ale războiului nedrept din Ucraina, am sprijinit artiştii ucraineni, am deschis casele şi inimile pentru cei încercaţi. Din aceste motive şi nu numai, mulţumim industriei culturale pentru răbdare şi profesionalism, dar şi tuturor românilor pentru entuziasmul cu care au întâmpinat ceea ce artiştii şi oamenii de cultură le-au oferit", a adăugat Lucian Romaşcanu.