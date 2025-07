Costurile de împrumut ale României în scădere după anunţul pachetului fiscal propus de Guvernul Bolojan

Ministerul Finanţelor a anunţat, printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, că pieţele financiare reacţionează pozitiv la pachetul fiscal propus de Guvernul Bolojan. Unul dintre cele mai vizibile efecte este reducerea costurilor de împrumut ale statului român, transmite Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Conform Ministerului Finanţelor, „Primele efecte ale pachetului fiscal propus de Guvenul Bolojan: scad costurile de împrumut. ROBOR sub 7% pentru prima dată după prezidenţiale. Veşti bune pe pieţele financiare pentru România! Faţă de finalul zilei de marţi, 1 iulie, România se împrumută mai ieftin cu aproximativ 3 până la 15 bps (puncte de bază - n.r.), semn că măsurile privind majorările de taxe şi impozite pentru reducerea deficitului sunt acceptate de către investitori.”

Potrivit datelor publicate, titlurile de stat în lei au înregistrat scăderi ale randamentelor între -3 şi -15 puncte de bază, în special la maturităţi mai mari de 4 ani. Euroobligaţiunile denominate în euro au înregistrat reduceri între -20 şi -35 de puncte de bază, iar cele pe termen mai lung de 5 ani au scăzut şi mai mult. În cazul obligaţiunilor în dolari, randamentele au coborât cu -15 până la -30 bps.

Totodată, indicele ROBOR la 3 luni a scăzut vineri sub pragul de 7%, ajungând la 6,99% - pentru prima dată din luna mai, potrivit informaţiilor furnizate de BNR.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că „Anunţul pachetului de măsuri are deja un impact semnificativ în pieţe. La licitaţiile de astăzi pe piaţa internă, am anunţat o sumă de 800 milioane lei şi am avut o cerere de aproximativ 5 ori mai mare, mai ales pentru scadenţa mai lungă de 9 ani. Randamentele la care am emis sunt sub piaţa secundară cu aproximativ 5-10 bps, în condiţiile în care am adjudecat aproximativ 3 miliarde lei.”

Pe lângă scăderea ROBOR la 3 luni, şi ceilalţi indici de referinţă au urmat acelaşi trend: ROBOR la 6 luni a coborât la 7,09%, de la 7,13%, iar cel la 12 luni a scăzut la 7,19%, de la 7,25%.

În sprijinul reducerii deficitului bugetar, Ministerul Finanţelor a publicat joi un proiect de lege care propune o serie de măsuri fiscale, printre care:

-majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%,

-creşterea cotelor reduse de TVA de la 5% şi 9% la 11%,

-majorarea accizelor,

-creşterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%,

-introducerea unui impozit suplimentar pentru bănci,

-taxarea suplimentară în domeniul jocurilor de noroc,

-precum şi aplicarea contribuţiei sociale de sănătate pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei (pentru partea care trece de acest plafon).

