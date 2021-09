LUDOVIC ORBAN:"Eu voi câştiga alegerile din PNL"

Ludovic Orban a anunţat ieri, la Digi24, că el câştiga alegerile în PNL, după ce acesta l-a acuzat la un alt post de televiziune că Orban că s-ar fi folosit de USR în lupta politică împotriva sa. Ludovic Orban a mai spus că "nu are altă variantă în minte" şi că va câştiga competiţia internă pentru preşedinţia PNL, la Congresul din 25 septembrie, potrivit G4media.

"Eu vă spun că voi câştiga alegerile, la cum e starea de spirit în partid, la ceea ce simt la toţi delegaţii, simt pulsul şi înţeleg că, dacă în urmă cu două luni avem de ales între două variante, nu mai există decât o singură variantă bună, cealaltă fiind proastă", a comentat Orban la Digi24.

Liderul PNL a zis avertizat că PNL a scăzut în sondaje şi nu ncrederea partidului, ci din pricina proastei guvernări şi a prestaţiei premierului Florin Cîţu.

"Încrederea a scăzut sub 15% din cauza lui Florin Cîţu (...) Nu competiţia internă e cauza scăderii PNL în sondaje, ci nemulţumirea faţă de prestaţia premierului. Azi am ajuns în situaţia în care încrederea în Guvern e sub 15%. N-am mai întâlnit o asemenea cotă. Direcţia în care merge România... 8% spun că mergem în direcţia greşită. Percepţia publică asupra modului în care se guvernează e importantă. (...) Românilor le plac competiţiile şi confruntările, problema a fost percepţia asupra modului în care funcţionează guvernul în timpul acestei competiţii", a afirmat Ludovic Orban.

Acesta a mai precizat că nu există în acest moment altă opţiune pentru PNL, decât aceea de a reface coaliţia cu USR PLUS.

"Eu am capacitatea de a recâştiga încrederea, în primul rând că sunt mulţi oameni care au încredere în mine şi sigur vor reveni spre PNL pentru că am obiective simple (...) Sunt un om care respectă înţelegerile şi consider că nu s-a destrămat încă coaliţia. A apărut un moment de criză guvernamentală din cauza premierului, din care reiese că PNL nu are responsabilitate, dar sunt convins că eu am posibilitatea să reiau parteneriatului cu USR PLUS, să reluam coliţia şi să generăm un guvern performant, care să pună în practică programele de guvernare ", a comentat preşedintele PNL.

El a precizat că îşi menţine declaraţia că cine pierde alegerile in 25 septembrie trebuie să demisioneze si din functie

"Cine pierde congresul nu mai are legitimitate şi autoritate să gireze o funcţie atât de importantă precum cea de prim-ministru sau preşedinte al Camerei Deputaţilor. Eu vă spun că nu există altă soluţie decât refacerea coaliţiei, e singura variantă în care uneşti partide care au valori comune, au un program de guvernare validat..", a spus Orban la digi24.