Macro Newsletter 04 Septembrie 2025

Ziarul BURSA #Macroeconomie / 4 septembrie

Activitatea în industria prelucrătoare din SUA şi-a temperat contracţia în august 2025, pe fondul creşterii comenzilor noi. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 48,7 puncte, de la 48 de puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile unei scăderi a indicelui producţiei cu 3,6 puncte, până la 47,8 puncte. Indicele comenzilor noi a crescut cu 4,3 puncte, până la 51,4 puncte, în condiţiile în care indicele preţurilor a scăzut cu 1,1 puncte, până la 63,7 puncte. Indicele numărului angajaţilor a crescut cu 0,4 puncte, până la 43,8 puncte. (ISM)

Preţurile de consum din Turcia şi-au temperat creşterea anuală şi în luna august 2025, până la 33%, de la 33,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2%, după o creştere de 2,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 33,3%, de la 28% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 3%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 53,3%, de la 62% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din Turcia şi-au accelerat creşterea anuală în august 2025, până la 25,2%, de la 24,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,5%, după un avans de 1,7% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au accelerat creşterea anuală până la 24,7%, de la 24% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,8%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 55,4%, după o creştere de 22,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 10,1%. TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 0,2%, de la 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un avans de 0,8% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE au crescut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%. Cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat în Bulgaria (+10,7%), Danemarca (+4,5%) şi România (+2,5%), iar cele mai mari scăderi anuale au fost în Estonia (-6,1%), Luxemburg (-4,5%) şi Portugalia (-3,6%). (Eurostat)

Producţia industrială din Letonia a crescut cu o rată anuală de 9,8% în luna iulie 2025, după o creştere de 7,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,5%, după un avans de 0,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 10,8%, după o creştere de 7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,4%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 12,5%, după o creştere de 19,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 45,1%. (Statistics Latvia)

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

