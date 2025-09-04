Macro Newsletter 04 Septembrie 2025

Activitatea în industria prelucrătoare din SUA şi-a temperat contracţia în august 2025, pe fondul creşterii comenzilor noi. Indicele agregat al activităţii a crescut până la 48,7 puncte, de la 48 de puncte (o valoare sub 50 arată contracţie), în condiţiile unei scăderi a indicelui producţiei cu 3,6 puncte, până la 47,8 puncte. Indicele comenzilor noi a crescut cu 4,3 puncte, până la 51,4 puncte, în condiţiile în care indicele preţurilor a scăzut cu 1,1 puncte, până la 63,7 puncte. Indicele numărului angajaţilor a crescut cu 0,4 puncte, până la 43,8 puncte. (ISM)

Preţurile de consum din Turcia şi-au temperat creşterea anuală şi în luna august 2025, până la 33%, de la 33,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2%, după o creştere de 2,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 33,3%, de la 28% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 3%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 53,3%, de la 62% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 2,7%. (TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din Turcia şi-au accelerat creşterea anuală în august 2025, până la 25,2%, de la 24,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,5%, după un avans de 1,7% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au accelerat creşterea anuală până la 24,7%, de la 24% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,8%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 55,4%, după o creştere de 22,1% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 10,1%. TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din zona euro şi-au temperat creşterea anuală în iulie 2025, până la 0,2%, de la 0,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,4%, după un avans de 0,8% în luna anterioară. Preţurile industriale din UE au crescut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,6%. Cele mai mari creşteri anuale s-au înregistrat în Bulgaria (+10,7%), Danemarca (+4,5%) şi România (+2,5%), iar cele mai mari scăderi anuale au fost în Estonia (-6,1%), Luxemburg (-4,5%) şi Portugalia (-3,6%). (Eurostat)

Producţia industrială din Letonia a crescut cu o rată anuală de 9,8% în luna iulie 2025, după o creştere de 7,2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,5%, după un avans de 0,9% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a crescut cu o rată anuală de 10,8%, după o creştere de 7% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,4%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 12,5%, după o creştere de 19,2% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 45,1%. (Statistics Latvia)