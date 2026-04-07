Macro Newsletter 07 Aprilie 2026

Numărul locurilor de muncă din Statele Unite a crescut peste aşteptări în martie 2026, cu 178 de mii, după o scădere de 133 de mii în luna precedentă, conform datelor ajustate pentru sezonalitate de la nivelul companiilor. Cea mai mare creştere s-a înregistrat în sectorul serviciilor, de 143 de mii, în timp ce numărul angajaţilor din sectorul guvernamental a scăzut cu 8 mii, iar numărul angajaţilor din industria prelucrătoare a crescut cu 15 mii. Sondajul de la nivelul gospodăriilor arată creşterea numărului şomerilor cu 203 mii, până la 7,571 milioane. Rata şomajului a scăzut la 4,3%, de la 4,4%, pe fondul unei creşteri cu 488 de mii a numărului persoanelor care nu fac parte din rândul forţei de muncă, până la 104,771 milioane. (BLS)

Preţurile de consum din Turcia şi-au temperat creşterea anuală în martie 2026, până la 30,9%, de la 31,5% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,9%, după un avans de 3% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 32,4%, de la 36,4% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 1,8%, iar preţurile utilităţilor şi-au temperat creşterea anuală până la 42,1% de la 42,3% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,9%. (TurkStat)

Preţurile producătorilor industriali din Turcia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 28,1%, de la 27,6% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 2,3%, după un avans de 2,4% în luna anterioară. Preţurile din industria prelucrătoare şi-au accelerat creşterea anuală până la 29,4%, de la 28%, în condiţiile unei creşteri lunare de 3,3%, iar preţurile energiei au crescut cu o rată anuală de 14,3%, după o creştere de 22,5% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 7,5%. TurkStat)

Producţia industrială din Estonia a scăzut cu o rată anuală de 0,5% în februarie 2026, după o creştere de 5,8% în luna precedentă, pe fondul unei noi scăderi lunare de 0,7%, după un declin de 1% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 1,1%, după o creştere de 2,9% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,8%, iar producţia de energie a crescut cu o rată anuală de 3,1%, după o creştere de 21,7% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%. (Statistics Estonia)