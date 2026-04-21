Macro Newsletter 21 Aprilie 2026

Preţurile de consum din Cehia şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 1,9%, de la 1,4% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 0,6%, după un declin de 0,1% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au scăzut cu o rată anuală de 1,1%, după o creştere de 0,4% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,7%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1%, de la 0,8%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%. (CZSO)

Preţurile de consum din Slovacia şi-au temperat creşterea anuală şi în martie 2026, până la 3,5%, de la 3,7% în luna precedentă, pe fondul unei noi creşteri lunare de 0,1%. Preţurile alimentelor au crescut cu o rată anuală de 1,3%, după o creştere de 2,7% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,4%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 6,3%, de la 6%, pe fondul unei creşteri lunare 0,5%. (SOSR)

Preţurile de consum din Spania şi-au accelerat creşterea anuală în martie 2026, până la 3,4%, de la 2,3% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,2%, după o creştere de 0,4% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 2,7%, de la 3,2% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 0,2%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 3,7%, de la 2,9% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,1%. (INE Spain)

Preţurile de consum din Franţa şi-au accelerat creşterea anuală şi în martie 2026, până la 1,7%, de la 0,9% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1%, după o creştere de 0,6% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au temperat creşterea anuală până la 1,9%, de la 2,1% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,1%, iar preţurile utilităţilor au crescut cu o rată anuală de 1,2%, după o creştere de 0,4% în luna anterioară, pe fondul unei creşteri lunare de 0,9%. (INSEE)

Preţurile de consum din Suedia şi-au menţinut creşterea anuală la 0,5% şi în martie 2026, pe fondul unei scăderi lunare de 0,6%, după un avans de 0,6% în luna anterioară. Preţurile alimentelor au scăzut cu o rată anuală de 0,6%, după o creştere de 1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1%, iar preţurile utilităţilor au scăzut cu o rată anuală de 0,4%, după o creştere de 0,8% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 3,1%. (SCB Sweden)

Producţia industrială din Ungaria a scăzut cu o rată anuală de 1,3% în februarie 2026, după o creştere de 0,2% în luna precedentă, pe fondul unei scăderi lunare de 1,9%, după o creştere de 1,7% în luna anterioară. Producţia din industria prelucrătoare a scăzut cu o rată anuală de 0,9%, după o creştere de 0,1% în luna precedentă, în condiţiile unei scăderi lunare de 1,7%, iar producţia de energie a scăzut cu o rată anuală de 10,1%, după o creştere de 6,4% în luna anterioară, pe fondul unei scăderi lunare de 5,4%. (KSH)