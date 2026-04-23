Macron: Statele Unite nu vor mai proteja Europa "pe termen lung”

Statele Unite nu vor mai proteja Europa „pe termen lung”, avertizează Emmanuel Macron, care a pledat la Nicosia pentru o Europă „mai puternică şi mai independentă”, relatează AFP.

„Provocarea Europei noastre este să fim mai puternici şi mai independenţi, deoarece Statele Unite ale Americii nu ne vor mai proteja pe termen lung”, a declarat preşedintele francez în cadrul unei discuţii cu elevii de la şcoala franco-cipriotă din Nicosia, potrivit AFP.

Macron a invocat, notează AFP, evoluţii recente care, în opinia sa, confirmă această schimbare de paradigmă. „Am văzut-o clar în cazul Groenlandei, în ceea ce se întâmplă astăzi în Iran, şi într-o oarecare măsură în ceea ce se întâmplă în Ucraina”, a spus el, răspunzând unei eleve care l-a întrebat ce pot face tinerii pentru a promova pacea.

„Ei sunt încă aici, este minunat, sunt aliaţi, dar Europa s-a construit crezând că, pentru totdeauna, Statele Unite ne vor proteja. Pentru generaţia voastră, cred că acest lucru nu va mai fi valabil”, a subliniat liderul francez, citat de AFP.

Preşedintele Franţei a insistat, în faţa elevilor, asupra nevoii de suveranitate europeană. Dacă „mâine nu vom mai fi capabili să ne apărăm singuri, dacă toate soluţiile noastre tehnologice se vor afla în mâinile altora, putem spune ce vrem, dar nu vom mai avea de ales”, a avertizat el, potrivit AFP.

Conform AFP, Emmanuel Macron le-a recomandat totodată tinerilor să „încerce întotdeauna să-i înţeleagă pe ceilalţi” şi să aibă „pasiune pentru viitor”, subliniind că „pacea nu se decretează într-o dimineaţă frumoasă”.

„Războiul izvorăşte din neînţelegeri sau din nebunia anumitor conducători şi, uneori, a unor popoare care cred că securitatea lor va veni din distrugerea vecinului”, a declarat Macron. „Iubeşte războiul cel care nu mai speră la nimic (..) Când iubeşti viitorul, nu ai nicio dorinţă de a face război”, a adăugat el, fără să numească lideri anume, notează AFP.