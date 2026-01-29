Marcel Ciolacu: "Comunele trebuie să colaboreze pentru dezvoltare"

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la finalul primei şedinţe de consiliu pe care a condus-o, că politicile de dezvoltare la nivel judeţean trebuie regândite. El a subliniat că administraţia nu trebuie să funcţioneze pe criterii politice sau individuale, conform News.ro.

"Comunele nu trebuie considerate insule. Dezvoltarea trebuie realizată prin proiecte comune, indiferent de culoarea politică. Am reiterat acest lucru la întâlnirea de la A.C.O.R., subliniind că vreau o abordare care să implice mai multe UAT-uri şi proiecte comune”, a declarat joi Marcel Ciolacu, la finalul primei şedinţe de consiliu pe care a condus-o, potrivit News.ro.

Marcel Ciolacu apreciază că sustenabilitatea unei comunităţi depinde direct de capacitatea de a atrage investiţii, lucru imposibil fără implicarea Consiliului Judeţean. „Ca să fii sustenabil, trebuie să atragi investiţii. Ca să atragi investiţii, Consiliul Judeţean trebuie să investească, pentru că comunele nu au resurse pentru utilităţi şi acces”, a explicat preşedintele CJ Buzău. Judeţul Buzău are 82 de comune şi 482 de sate în structura sa administrativ-teritorială, a relatat News.ro.