Marea Britanie suspendă planul de cedare a Insulelor Chagos

Guvernul britanic a anunţat sâmbătă că a suspendat acordul de cedare a suveranităţii asupra Insulelor Chagos - care găzduiesc baza aeriană americano-britanică Diego Garcia - acord care a fost criticat de preşedintele SUA, Donald Trump, informează news.ro.

Ziarul The Times a afirmat că legislaţia planificată ce stă la baza acordului de cedare a insulelor către Mauritius - care are nevoie de sprijinul Washingtonului - nu va fi inclusă în următoarea agendă parlamentară a guvernului.

Biroul prim-ministrului Keir Starmer a declarat că Londra va încerca să convingă Washingtonul să-şi dea în cele din urmă aprobarea oficială.

Trump a declarat în februarie că acordul este o „mare greşeală”, după ce anterior afirmase că este cel mai bun pe care Starmer îl putea obţine.

Conform acordului, Marea Britanie ar păstra controlul asupra bazei militare de importanţă strategică de pe Diego Garcia printr-un contract de închiriere pe 99 de ani care menţine operaţiunile americane în zonă.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că asigurarea securităţii operaţionale pe termen lung a bazei Diego Garcia va rămâne o prioritate.

„Continuăm să credem că acordul este cea mai bună modalitate de a proteja viitorul pe termen lung al bazei, dar am spus întotdeauna că vom continua cu acordul doar dacă acesta beneficiază de sprijinul SUA. Continuăm să colaborăm cu SUA şi Mauritius”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Alianţa dintre Washington şi Londra a fost pusă la încercare în ultimele săptămâni din cauza reticenţei lui Starmer de a se implica în războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului şi a refuzului său, la începutul conflictului, de a-i permite lui Trump să folosească bazele aeriene britanice pentru a lansa atacuri.

De atunci, forţelor americane li s-a permis să efectueze ceea ce prim-ministrul numeşte lovituri defensive.

Trump l-a criticat, de asemenea, în repetate rânduri pe liderul britanic, spunând că „nu este Winston Churchill” şi că a distrus ceea ce se numeşte adesea „relaţia specială” dintre Marea Britanie şi SUA.