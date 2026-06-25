Marina franceză a interceptat un petrolier din flota fantomă rusă în largul Siciliei

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi pe X că Marina franceză a interceptat marţi petrolierul Deliver în timp ce tranzita apele de lângă coasta Siciliei cu încălcarea dreptului maritim internaţional, conform postării oficiale citate.

Macron a prezentat acţiunea drept cea mai recentă măsură împotriva flotei fantomă ruse, precizând că a fost executată la câteva zile după o operaţiune similară a Regatului Unit, şi a calificat-o drept o ilustrare a determinării europene, potrivit aceleiaşi surse. „Nu vom permite flotei fantomă să eludeze sancţiunile şi să finanţeze efortul de război al Rusiei. Europa este hotărâtă", a declarat preşedintele francez, adăugând că Europa va depune toate eforturile necesare pentru a creşte costul războiului pentru Rusia şi pentru a permite apariţia unei păci robuste şi durabile în Ucraina, conform postării citate.