Marius Budăi: ”Un stat care discriminează minorităţile nu are ce căuta în UE”

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, miercuri, că autorităţile din România trebuie să ia o poziţie fermă în privinţa noii legislaţii a dublei cetăţenii din Ucraina, mergând până la suspendarea susţinerii ţării vecine în procesul de aderare la Uniunea Europeană, informează Agerpres.

"Ca reprezentant al unui judeţ foarte apropiat de comunitatea de români din Ucraina, condamn categoric noua legislaţie din ţara vecină care interzice dubla cetăţenie pentru etnicii români! România trebuie să ia o poziţie fermă, mergând până la suspendarea susţinerii Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană! După tot ajutorul pe care l-am dat Ucrainei, este revoltător să primim acest răspuns usturător de la Kiev! Măcar dacă regula ar fi fost pentru toate minorităţile din Ucraina. Dar când permiţi acorduri de dublă cetăţenie cu Polonia, Cehia sau Germania, dar excluzi România, atunci este clar o sfidare la adresa ţării noastre şi un tratament umilitor pentru familiile etnicilor români care au murit pe frontul ucrainean", a scris Budăi pe Facebook.

El i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan şi ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să solicite urgent o întrevedere cu autorităţile ucrainene pentru a lămuri această situaţie.

"Lucrurile nu pot rămâne aşa. Ori a fost o omisiune neintenţionată, iar atunci regimul de la Kiev trebuie să îndrepte rapid lucrurile, ori, dacă omisiunea a fost deliberată, atunci România trebuie să reacţioneze pentru a determina autorităţile ucrainene să trateze cum se cuvine minoritatea românească. Un stat care discriminează minorităţile şi desconsideră valorile multiculturale nu are ce căuta în Uniunea Europeană! Salut decizia PSD de a interveni prompt în apărarea drepturilor românilor din Ucraina", a menţionat Budăi.