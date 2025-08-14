MDLPA: Peste 400 milioane de lei pentru proiecte finanţate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 409.050.245,95 de lei pentru 687 de obiective realizate prin componentele C5 - Valul renovării, C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Astfel, au fost decontate 219.961.828,59 de lei pentru 296 facturi aferente Componentei C5 - Valul renovării, pentru creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a unor clădiri publice şi blocuri de locuinţe.

Pentru Componenta C10 - Fondul local, au fost decontate 169.586.579,90 de lei pentru achitarea a 346 facturi pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde şi elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană.

Alte 19.501.837,46 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 - Educaţie, pentru achitarea a 45 facturi care au ca obiectiv construcţia de creşe noi, moderne şi prietenoase cu mediul.