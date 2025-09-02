Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Medialine România promovează cloud privat şi soluţii AI conforme cu normele europene

I.S.
Comunicate de presă / 2 septembrie, 11:31

Medialine România promovează cloud privat şi soluţii AI conforme cu normele europene

Transformarea digitală rapidă din ultimii ani a schimbat modul în care companiile operează, de la proceduri interne până la gestionarea datelor şi securitate, potrivit unui comunicat Medialine remis redacţiei. În plus, valul tot mai puternic al atacurilor cibernetice a adus în prim-plan o întrebare esenţială: cum îşi pot proteja organizaţiile infrastructura IT şi informaţiile sensibile într-un cadru reglementat tot mai strict?

Sectoare precum energia, transporturile sau serviciile guvernamentale se numără printre cele mai afectate, însă vulnerabilitatea infrastructurilor critice este o provocare pentru orice companie care urmăreşte performanţa operaţională, într-un cadru stabil şi securizat. Pe acest fond, noile reglementări europene care intră treptat în vigoare aduc cerinţe mult mai stricte privind securitatea reţelelor şi a sistemelor informatice. Astfel, companiile trebuie să demonstreze nu doar capacitatea de a preveni atacuri, ci şi planuri clare de reacţie şi continuitate. Securitatea IT devine o prioritate strategică, iar organizaţiile au nevoie de soluţii adaptate specificului activităţii lor, mediului local şi conforme cu reglementările europene.

Specialiştii Medialine, companie internaţională specializată în furnizarea de soluţii IT complete şi personalizate pentru companii medii şi mari, remarcă importanţa cloud-ului privat, care oferă companiilor un control mai ridicat asupra datelor, infrastructuri flexibile şi garanţii suplimentare privind protecţia informaţiilor. În plus, normele GDPR şi cerinţele stricte NIS2 obligă organizaţiile să fie mult mai atente la unde şi cum sunt stocate datele sensibile. „Această schimbare de paradigmă ne arată clar că securitatea datelor nu mai este doar o obligaţie tehnică, ci un pilon fundamental al strategiei de business. Companiile care aleg să îşi construiască infrastructura pe modele de cloud privat şi să adopte soluţii de AI securizat vor fi cele care vor reuşi să îşi protejeze datele şi să rămână competitive. Rolul nostru este să le oferim experienţa noastră vastă şi instrumentele necesare prin care să evite riscuri majore şi să se alinieze corect normelor europene”, declară Elena Radu, Director Operaţional Medialine România.

Potrivit sursei, adoptarea unor soluţii performante este o realitate care câştigă teren şi în România, iar rolul furnizorilor de servicii IT devine şi el critic. În acest context, Medialine şi-a consolidat poziţia prin dezvoltarea unor soluţii adaptate atât nevoilor locale, cât şi rigorilor europene.

Company Cloud este un exemplu de ecosistem digital care răspunde cerinţelor impuse de noile norme, o soluţie ce oferă companiilor resurse tehnice performante, control, transparenţă şi capacitatea reală de a avansa rapid într-un mediu imprevizibil. Găzduit în centre de date din Germania şi Austria, sistemul oferă criptare permanentă a datelor, backup automat, disaster recovery (soluţii de reluare rapidă a activităţii după incidente majore) şi monitorizare prin centre specializate de securitate. Dincolo de protecţia tehnică, soluţia se remarcă prin flexibilitate, ea permiţând rularea arhitecturilor moderne şi integrând servicii variate, de la infrastructură la distanţă (IaaS, DaaS) până la aplicaţii gestionate (SaaS, Managed Services).

„Vedem un apetit tot mai mare şi în ţara noastră pentru soluţii care pot oferi agilitate, vizibilitate, siguranţă. Companiile nu mai caută doar „servere mai bune”, ci un model IT care să le permită să reacţioneze rapid la schimbări, să se protejeze eficient şi să poată integra tehnologii noi fără să reconstruiască totul de la zero. CompanyCloud nu a fost gândit doar ca o platformă de cloud, ci ca un ecosistem ce poate răspunde eficient nevoilor de infrastructură scalabilă, gestionare a serviciilor şi flexibilitate, conformitate cu reglementările europene. Practic, mutăm infrastructura IT din zona de constrângere în cea de avantaj competitiv”, spune Elena Radu.

Conform comunicatului, pe zona de inteligenţă artificială, soluţia Company AI Agent a fost concepută de Medialine ca răspuns la preocupările legate de confidenţialitatea datelor atunci când companiile explorează automatizarea inteligentă. Platforma este construită pe tehnologii de ultimă generaţie şi rulează în medii controlate, fie în cloud-ul privat Medialine, fie pe infrastructura proprie a clientului. Acest lucru permite companiilor din domenii sensibile, precum financiar, sănătate sau transporturi, să utilizeze tehnologii de ultimă generaţie şi să adopte noi instrumente digitale într-un mediu securizat, conform cu reglementările europene.

Astfel de soluţii demonstrează că, în faţa unor norme europene mai stricte şi a unui peisaj cibernetic tot mai provocator, companiile româneşti pot găsi modele viabile de conformare şi, în acelaşi timp, oportunităţi pentru a-şi moderniza infrastructura digitală.

