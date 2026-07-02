MedLife deschide o nouă hyperclinică în Bucureşti în urma unei investiţii de peste un milion de euro

Reţeaua de servicii medicale private MedLife a inaugurat o nouă unitate medicale de mari dimensiuni în Sectorul 5 al Capitalei, proiect realizat prin intermediul unei investiţii cu o valoare de peste 1 milion de euro, potrivit unui comunicatul de presă remis redacţiei.

Noua hyperclinică reuneşte 27 de specialităţi medicale, analize de laborator şi servicii de monitorizare funcţională, informează reprezentanţii companiei.

Unitatea amplasată pe Şoseaua Panduri integrează şi activitatea fostei clinici MedLife din această zonă, asigurând asistenţă medicală atât pentru pacienţii pe bază de abonament corporate, cât şi în regim de plată directă, transmite sursa citată.

„Deschiderea unei noi unităţi de mari dimensiuni în Bucureşti reprezintă un pas firesc în strategia noastră de dezvoltare şi vine ca răspuns la nevoia pacienţilor de a beneficia de un portofoliu extins de servicii medicale cât mai aproape de casă”, declară Dorin Preda, Director General Adjunct în cadrul Grupului MedLife.

„Noua hyperclinică este dezvoltată după modelul one-stop-shop, asigurând acces facil la numeroase specialităţi medicale, analize de laborator şi tehnologii avansate”, afirmă reprezentantul reţelei private.

Spaţiul nou deschis ocupă o suprafaţă totală de aproximativ 1.000 de metri pătraţi distribuiţi pe trei etaje şi cuprinde 16 cabinete pentru consultaţii, un spaţiu pentru mici intervenţii, precum şi un centru de recoltare a probelor biologice, notează compania medicală.

Din punct de vedere logistic, grupul ajunge la un număr de 37 de hyperclinici deschise la nivel naţional, dintre care opt unităţi funcţionează pe piaţa din Bucureşti, potrivit datelor oficiale.