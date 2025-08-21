Ministerul Dezvoltării a decontat peste 310 milioane de lei pentru lucrări realizate prin PNRR

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 310.853.516,47 de lei pentru 285 de invetiţii realizate prin componentele C5 - Valul renovării, C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Astfel, au fost decontate 99.154.094,73 de lei pentru 157 de facturi aferente Componentei C5 - Valul renovării, pentru creşterea eficienţei energetice, reabilitarea termică, consolidarea, modernizarea şi renovarea seismică a unor clădiri publice şi blocuri de locuinţe.

Pentru Componenta C10 - Fondul local, au fost decontate 211.259.559,23 de lei pentru achitarea a 122 de facturi pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde şi elaborarea sau actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană.

Alte 439.862,51 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 - Educaţie, pentru achitarea a 6 facturi care au ca obiectiv construcţia de creşe noi, moderne şi prietenoase cu mediul.