Ministerul Energiei: Plăţi de peste 110 milioane de euro prin PNRR în anul 2026

Valoarea plăţilor efectuate de Ministerul Energiei către beneficiarii proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a depăşit pragul de 110 milioane de euro în cursul anului 2026, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al ministerului.

Suma totală a plăţilor cumulate de la lansarea programului de sprijin şi până în prezent a ajuns la aproximativ 322,5 milioane de euro, conform datelor centralizate de instituţie, se arată în sursa citată.

În prezent, fondurile rămase disponibile pentru care se mai pot depune cereri de plată însumează aproximativ 297,93 milioane de euro. Această valoare poate suferi ajustări ulterioare în funcţie de dinamica din piaţă a contractelor de finanţare, precum şi de negocierile oficiale purtate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru optimizarea planului naţional. Dinamica depunerii dosarelor arată o accelerare semnificativă: dacă în 2024 nu a fost înregistrată nicio cerere, în 2025 au fost depuse 38 de dosare (79,62 milioane de euro), iar în primele două trimestre din 2026 s-au contabilizat deja 37 de dosare cu o valoare de 58,47 milioane de euro. Totodată, cereri de transfer de aproximativ 138,09 milioane de euro se află în curs de procesare administrativă, conform sursei menţionate.

Evoluţia constantă a plăţilor efectuate şi numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investiţiilor din sectorul energetic şi contribuie la accelerarea procesului de modernizare şi tranziţie energetică a României, potrivit sursei citate.