Ministerul Transporturilor doreşte să achiziţioneze participaţia FP din Portul Constanţa

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat astăzi, la DC News, că nu ia în calcul vreo vânzare a Portului Constanţa, ci ar dori ca statul să achiziţioneze participaţia pe care Fondul Poprietate o deţine la acest obiectiv de importanţă strategică pentru economia naţională.
Ciprian Şerban a precizat: ”Fondul Proprietatea are 20% din Portul Constanţa. La fel cum are şi din aeroport. Fondul Proprietatea are nişte probleme acum, au fost preluaţi cumva fără acceptul lor..., nu contează. Ce aş face eu astăzi? Aş cumpăra acţiunile de la Fondul Proprietatea, (...) la preţul lor de inventar. Văd mult mai viabil să merg la Fondul Proprietatea, să cumpăr eu, ca stat, cei 20% la preţ de inventar, iar dacă doresc să listez apoi 10%, acestea mi-ar aduce un profit de 1,5 - 2 miliarde lei”.
Ministrul Transporturilor a afirmat că a existat o discuţie ”printre uşi” cu prim-ministrul Ilie Bolojan, dar urmează să pună propunerea pe hârtie şi să o înainteze şefului Guvernului.
Ciprian Şerban s-a referit, tot la DC News, şi la faptul că România este foarte aproape să preia administrarea Portului Giurgiuleşti din Republica Moldova, aflat la graniţa cu judeţul Galaţi.
Ministrul Transporturilor a declarat: „Suntem acum în discuţii şi pentru achiziţia Portului Giurgiuleşti din Republica Moldova. Este foarte strategic poziţionat. Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut o discuţie cu cei de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, le-am făcut o ofertă şi a fost acceptată. Suntem câştigători şi urmează să avem o discuţie săptămâna viitoare cu ministrul Transporturilor din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Sunt câteva condiţii pe care trebuie să le îndeplinească şi cei din Republica Moldova. Va trebui să prelungească durata de exploatare a portului, care acum este până în anul 2030. Ca să aibă sens investiţia, să fie profitabilă şi pentru România, trebuie să avem garanţia că putem exploata şi după anul 2030. Ei sunt deschişi şi vor face această modificare cât mai curând posibil”.
Amintim că ţara noastră a prezentat interesul pentru preluarea Portului de la Giurgiuleşti încă din anul 2023, acesta fiind un punct important în aprovizionarea cu mărfuri către şi dinspre Ucraina.
Opinia Cititorului ( 8 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 14:53)
cum adica au fost preluati fara acceptul lor? omul stie macar ce inseamna sa fii actionar? a lucrat sau facut afaceri in privat total independent sau...doar pe langa stat?
nu mai zic ca si intrebarea ''il vindeti'' e tendentioasa, gata sa apasam niste butoane postcomuniste
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 15:01)
Dl ministru, dar de ce sa le cumparati la pret de inventar?.. vi le dam en-gros cu 100k euro :).. pe toate :)
3. fără titlu
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 06.11.2025, 15:22)
ha ha ha
omu ministrul e paralel !
omu nu știe că retailul + slovenii au majoritate la FP și că FP:ul nu vinde vreo participațiune în Port la prețul „de inventar” !
:
prost ministru !
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 15:28)
Prost cu cingateu! Pt cine cunoaște anumite arhaisme!
3.2. Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de Redacţia în data de 06.11.2025, 15:52)
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 15:35)
d-abia astept sa votez in AGA FP vanzarea la pret de inventar...dar nu catre stat, vand doar catre Savonea ca aia are mai multi bani decat pulifriciul asta de la transporturi
5. Din ce în ce mai roșie
(mesaj trimis de Ciuma Roșie în data de 06.11.2025, 15:49)
Dar nu mai bine listați voi la bursă Portul Constanța, după care să cumpărați voi de acolo câte acțiuni vreți?
Parcă așa ar fi mai transparent și corect...în loc de tot felul de aranjamente de culise.
6. nu-i tot una.
(mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 16:17)
e de plans cand vezi astfel de ministri ca nu stiu notiuni elementare despre economie si cum functioneaza o piata libera.