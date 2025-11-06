Ministerul Transporturilor doreşte să achiziţioneze participaţia FP din Portul Constanţa

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a declarat astăzi, la DC News, că nu ia în calcul vreo vânzare a Portului Constanţa, ci ar dori ca statul să achiziţioneze participaţia pe care Fondul Poprietate o deţine la acest obiectiv de importanţă strategică pentru economia naţională.

Ciprian Şerban a precizat: ”Fondul Proprietatea are 20% din Portul Constanţa. La fel cum are şi din aeroport. Fondul Proprietatea are nişte probleme acum, au fost preluaţi cumva fără acceptul lor..., nu contează. Ce aş face eu astăzi? Aş cumpăra acţiunile de la Fondul Proprietatea, (...) la preţul lor de inventar. Văd mult mai viabil să merg la Fondul Proprietatea, să cumpăr eu, ca stat, cei 20% la preţ de inventar, iar dacă doresc să listez apoi 10%, acestea mi-ar aduce un profit de 1,5 - 2 miliarde lei”.

Ministrul Transporturilor a afirmat că a existat o discuţie ”printre uşi” cu prim-ministrul Ilie Bolojan, dar urmează să pună propunerea pe hârtie şi să o înainteze şefului Guvernului.

Ciprian Şerban s-a referit, tot la DC News, şi la faptul că România este foarte aproape să preia administrarea Portului Giurgiuleşti din Republica Moldova, aflat la graniţa cu judeţul Galaţi.

Ministrul Transporturilor a declarat: „Suntem acum în discuţii şi pentru achiziţia Portului Giurgiuleşti din Republica Moldova. Este foarte strategic poziţionat. Teoretic, suntem în semnarea contractului. Am avut o discuţie cu cei de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, le-am făcut o ofertă şi a fost acceptată. Suntem câştigători şi urmează să avem o discuţie săptămâna viitoare cu ministrul Transporturilor din Republica Moldova, Vladimir Bolea. Sunt câteva condiţii pe care trebuie să le îndeplinească şi cei din Republica Moldova. Va trebui să prelungească durata de exploatare a portului, care acum este până în anul 2030. Ca să aibă sens investiţia, să fie profitabilă şi pentru România, trebuie să avem garanţia că putem exploata şi după anul 2030. Ei sunt deschişi şi vor face această modificare cât mai curând posibil”.

Amintim că ţara noastră a prezentat interesul pentru preluarea Portului de la Giurgiuleşti încă din anul 2023, acesta fiind un punct important în aprovizionarea cu mărfuri către şi dinspre Ucraina.