Ministra Mediului: "Deşeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România”

I.S.
Politică / 9 august, 20:04

Ministra Mediului: "Deşeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România”

Ministerul Mediului pregăteşte, împreună cu Ministerul Economiei, o iniţiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor second-hand şi al deşeurilor, astfel încât cele două categorii să fie definite şi separate foarte clar, a declarat sâmbătă, la Petroşani, ministra Mediului, Diana Buzoianu.

'Sunt zeci, dacă nu sute de mii de tone, în fiecare an, care intră în România marcate ca fiind produse second-hand, care, de fapt, în realitate, sunt deşeuri. Şi trebuie să rezolvăm această problemă. Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România. Nu putem să avem acest standard dublu în care alte state vin şi aduc deşeuri în România, dar le marchează ca produse second-hand. Apoi deşeurile respective ajung pe câmpurile noastre sau la gropile de gunoi, în cele mai bune cazuri. Sau, din păcate, unele dintre ele, o parte semnificativă, arse în case. Ceea ce înseamnă o poluare pentru noi toţi, înseamnă o scurtare a vieţii pentru noi toţi', a spus ministra Mediului.

Ea a precizat că actul normativ ar putea să apară până la sfârşitul anului, menţionând că intenţia este ca în România să nu mai ajungă deşeuri etichetate ca produse second-hand.

'Avem legislaţie, avem soluţii care ar putea să fie puse în practică şi tocmai de aceea lucrăm zilele acestea. Eu sper că până la finalul anului, în cel mai rău caz posibil, dacă nu chiar mai rapid, să trecem în Guvern, în Parlament, indiferent care va fi instrumentul legal-juridic asumat de Guvern, un proiect, o iniţiativă a Ministerului Mediului împreună cu Ministerul Economiei de a avea o trasabilitate foarte clară, o definiţie foarte clară şi regulamente şi măsuri foarte clare de reglementare pe zona de produse second-hand şi deşeuri. Ce ne interesează pe noi este ca produsele care astăzi intră în România cu eticheta produse second-hand să fie în mod real produse second-hand. Nu vrem să ajungă în România produse care sunt de fapt deşeuri şi care intră în România pe o grămadă de alte portiţe legislative şi apoi ne otrăvesc pe noi toţi. Ãsta este mecanismul pe care l-am gândit', a arătat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a mai precizat că în ţara noastră nu mai trebuie să ajungă alte deşeuri, în condiţiile în care gropile de gunoi 'abia mai fac faţă' la cantităţile existente deja.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

