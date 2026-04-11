Ministrul iranian de externe, potrivit Iran Today: „Iranul intră în negocierile cu SUA într-un climat de neîncredere totală”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, i-a transmis omologului său german, Johann Wadephul, în cadrul unei convorbiri telefonice, că Teheranul abordează negocierile cu Statele Unite într-un climat de „neîncredere totală”, potrivit unei postări publicate pe platforma X de contul Iran Today.
Acesta a subliniat că Iranul este hotărât să îşi apere interesele şi drepturile, invocând în acest sens încălcări repetate ale angajamentelor şi „trădări ale diplomaţiei” din partea Statelor Unite, potrivit sursei citate.
