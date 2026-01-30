Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul irlandez pentru Afaceri Europene şi Apărare, primit de Oana Ţoiu în România

O.S.
Politică / 30 ianuarie, 18:25

Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe

Ministrul de stat irlandez pentru Afaceri Europene şi Apărare, Thomas Byrne, a efectuat săptămâna aceasta o vizită la Bucureşti, conform Agerpres. Cu această ocazie, el a fost primit de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, potrivit sursei menţionate. În cadrul convorbirilor, a fost subliniată importanţa consolidării proiectului european şi a menţinerii unităţii statelor membre, după cum notează Agerpres. De asemenea, s-a accentuat necesitatea întăririi rezilienţei UE în actualul context internaţional, marcat de multiple provocări, a informat sursa menţionată.

Ministrul Oana Ţoiu a salutat nivelul solid al relaţiei bilaterale româno‑irlandeze şi a evidenţiat poziţiile şi interesele comune ale României şi Irlandei în cadrul Uniunii Europene, inclusiv în contextul pregătirilor pentru preluarea viitoarei preşedinţii a Consiliului UE de către Irlanda, la 1 iulie 2026, precizează sursa.

Thomas Byrne a avut, de asemenea, consultări cu secretarul de stat în MAE pentru Afaceri Europene, Orientul Mijlociu şi Africa, Clara Staicu, discuţiile concentrându-se pe priorităţile viitoarei Preşedinţii irlandeze a Consiliului UE, conform Agerpres.

Au fost discutate poziţiile şi interesele comune ale României şi Irlandei la nivel european, inclusiv continuarea sprijinului multidimensional pentru Ucraina şi consolidarea apărării europene, conform Agerpres. De asemenea, cei doi demnitari au abordat modalităţi concrete de întărire a cooperării europene pe priorităţi comune, precum avansarea procesului de extindere, protejarea şi promovarea valorilor democratice, derularea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual 2028‑2034, consolidarea competitivităţii europene şi implementarea abordării strategice a UE la Marea Neagră, menţionează sursa citată.

Clara Staicu a pledat pentru avansarea procesului de extindere atât cu statele candidate din Vecinătatea Estică - Republica Moldova şi Ucraina, cât şi cu partenerii din Balcanii de Vest, bazându-se pe progresele înregistrate de aceste ţări, conform Agerpres. De asemenea, secretarul de stat român a evidenţiat susţinerea puternică a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind sprijinul ţării noastre pentru deschiderea primului cluster de capitole de negociere - Elemente fundamentale - în perioada următoare, potrivit Agerpres.

Staicu a subliniat necesitatea progreselor care să permită, în acest an, avansarea discuţiilor privind Cadru Financiar Multianual 2028‑2034, pentru a sprijini obiectivele strategice ale UE, conform Agerpres. Ea a menţionat priorităţi precum convergenţa socială şi economică, rolul Politicii de Coeziune şi al Politicii Agricole Comune, echilibrul geografic în alocarea fondurilor pentru competitivitate şi inovare, precum şi recunoaşterea nevoilor regiunilor estice, cu accent pe infrastructură şi apărare. În plus, a evidenţiat importanţa integrării treptate a statelor candidate şi menţinerea sprijinului financiar pentru Republica Moldova şi Ucraina, potrivit Agerpres.

Byrne şi Staicu au convenit asupra importanţei continuării şi aprofundării dialogului româno‑irlandez în domenii strategice, punând accent pe valorificarea potenţialului economic comun, după cum precizează Agerpres. De asemenea, discuţiile au inclus şi comunitatea românilor din Irlanda, bine integrată şi apreciată, subliniindu-se contribuţia acesteia la consolidarea şi dinamizarea relaţiilor bilaterale, potrivit Agerpres.

