Ministrul Muncii: ”Inspectorii sociali au efectuat în luna martie 745 de misiuni de inspecţie”

S.B.
Politică / 15 aprilie, 14:02

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că în luna martie, inspectorii sociali au fost din nou în teren, în toată ţara, fiind identificate, din nou, servicii sociale care nu respectau standardele minime, lipsă de personal, drepturi neacordate, condiţii care trebuie corectate urgent, informează news.ro.

Potrivit ministrului, din 745 de misiuni de inspecţie s-au dispus 914 măsuri de remediere, 41 sancţiuni şi 282.000 lei amenzi.

”Ne respectăm angajamentul: continuăm controalele în serviciile sociale. În martie 2026, inspectorii sociali au fost din nou în teren, în toată ţara, pentru a verifica dacă cei mai vulnerabili dintre noi sunt trataţi cu respect şi dacă legea este respectată”, spune ministrul Muncii pe Facebook.

Florin Manole arată că realitatea nu e mereu uşoară şi anunţă că au fost identificate, din nou, servicii sociale care nu respectau standardele minime, lipsă de personal, drepturi neacordate, condiţii care trebuie corectate urgent.

”Din 745 de misiuni de inspecţie s-au dispus 914 măsuri de remediere, 41 sancţiuni şi 282.000 lei amenzi. Nu închidem ochii. Nu trecem mai departe”, declară Manole.

Potrivit Ministerului Muncii, acţiunile de control au avut ca obiectiv principal verificarea respectării cadrului legal privind furnizarea serviciilor sociale, stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială, precum şi asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

”În acest context, verificările au vizat respectarea standardelor minime de calitate, a standardelor de cost aplicabile serviciilor sociale, evaluarea furnizorilor de servicii sociale în vederea acordării certificatului de acreditare, modul de stabilire, acordare şi administrare a beneficiilor de asistenţă socială, respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv accesibilizarea spaţiilor şi acordarea prestaţiilor sociale, precum şi monitorizarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse anterior prin actele de control”, arată instituţia.

”În cadrul misiunilor de inspecţie au fost identificate mai multe neconformităţi faţă de prevederile legale, dintre care menţionăm: Funcţionarea unor servicii sociale fără respectarea standardelor minime de calitate; Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere fără a se avea în vedere gradul de dependenţă al beneficiarilor; Menţionarea în contractele de acordare a serviciilor sociale a unor costuri inferioare standardului minim de cost; Existenţa unor beneficiari puşi sub interdicţie prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în perioada 2016-2018, pentru care măsurile de ocrotire nu au fost reexaminate în conformitate cu prevederile Legii nr. 140/2022; Neasigurarea personalului de specialitate de îngrijire şi asistenţă în raportul prevăzut de H.G. nr. 426/2020; Neacordarea alocaţiei de hrană în cuantumul stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 6/2026; Neaccesibilizarea grupurilor sanitare”, se menţionează în comunicat.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială anunţă că va continua să fie prezentă în teren pentru a se asigura că legislaţia în domeniul asistenţei sociale este respectată, drepturile beneficiarilor de servicii şi prestaţii sociale sunt protejate, iar implementarea măsurilor dispuse este monitorizată atent, în conformitate cu termenele stabilite în procesele-verbale de control.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.04.2026, 14:41)

    [...]

    șef al ITM București, surprins că vine la serviciu cu un Lamborghini  

    [...]

    sunteti capusele societatii. 

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

