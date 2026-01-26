Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Miruţă: ”Asumarea răspunderii pe cele două pachete de măsuri, o chestiune importantă pentru guvern”

S.B.
Politică / 26 ianuarie, 19:34

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni, despre data la care coaliţia a decis asumarea răspunderii pe cele două pachete de măsuri, reforma administrativă şi relansarea ecoonomiei, că este o chestiune extrem de importantă pentru guvern şi avem nevoie să se întâmple cât mai repede, însă aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un consens, informează news.ro.

El a precizat că premierul a spus că aceste pachete trebuie să treacă cât mai repede. ”Domnul Bolojan nu a spus că e pe 29 la ora 3 sau la ora 4”, a mai adăugat el.

”Ideea este una extraordinar de clară. Sunt patru partide, cu minorităţile naţionale, cinci partide aflate în această coaliţie. Domnul premier a spus că e nevoie să se întâmple cât de repede pe putinţă şi e foarte clar de ce. Cât timp acest pachet pe administraţie trece mai repede, cei de la Ministerul de Finanţe vor şti să-şi creioneze bugetul, având în vedere noua lege. În coaliţie, ne-am asumat să existe pachetul pe administraţie şi pachetul economic”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruţă, despre asumarea răspunderii Guvernului pe cele două pachete de măsuri, pe administraţie şi relansare economică, în data de 29 ianuarie.

El a precizat că există un grup de lucru pe pachet economic, cu toate partidele politice, care contributiv au făcut un proiect care este în discuţie în aceste clipe la coaliţie.

”Am propus şi noi la USR câteva proiecte acolo, care s-au regăsit şi de care vorbim de mult timp. Au propus şi cei de la PSD, cei de la PNL, UDMR, minorităţi şi aşa mai departe. Domnul Bolojan nu a spus că e pe 29 la ora 3 sau la ora 4. E o chestiune extrem de importantă pentru guvern, avem nevoie să se întâmple cât mai repede, însă aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un consens. Patru partide ajung la consens, poate nu la ora 9, poate la ora 9 şi un sfert”, a mai comentat Miruţă.

Ministrul a adăugat că discuţia este să se întâmple amândouă asumările în aceeaşi zi.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 19:58)

    miluta cel jalnic nici sa minta nu stie escroc notoriu scolit de catre tac-su cum sa minta si cum sa fure

    avem cel mai corupt guvern din lume si din 90 incoace 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 20:07)

    am spus ca trebuie dat afara...

    insa USR desfiintat...

    un rau al romaniei 

Curs valutar BNR

26 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2972
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5322
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8747
Gram de aur (XAU)Gram de aur703.3520

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

adb