Municipiul Focşani interzice sălile de jocuri de noroc în interiorul oraşului

Consiliul Local al Municipiul Focşani a adoptat o hotărâre prin care activităţile de jocuri de noroc sunt interzise în interiorul oraşului, măsura fiind anunţată de primarul Cristi Misăilă drept o premieră pentru municipiu.

„Interzicem păcănelele în interiorul Municipiului Focşani!”, a declarat edilul, precizând că proiectul de hotărâre privind organizarea şi exploatarea activităţilor de jocuri de noroc a fost aprobat de Consiliul Local, în linie cu promisiunile anterioare ale administraţiei.

Potrivit acestuia, „începând cu data adoptării acestei hotărâri, prin restricţiile pe care le-am impus, va fi interzisă activitatea sălilor cu păcănele, a cazinourilor în interiorul Municipiului Focşani”. Operatorii licenţiaţi vor putea continua activitatea doar până la expirarea autorizaţiilor aflate în prezent în vigoare.

Hotărârea prevede însă posibilitatea desfăşurării acestor activităţi în afara oraşului, în zone limitate de la periferie, cu acces din DN2-E85, DN23 şi DN23A, precum şi în condiţii stricte de amplasare.

Cristi Misăilă a precizat: „Pentru a evita implicaţiile nedorite ce ar putea decurge din procedura de contestare în instanţă a acestei hotărâri, Consiliul Local a fost de acord ca această activitate să se desfăşoare doar în anumite zone şi cu respectarea unor restricţii dure”.

Astfel, sălile de jocuri nu vor putea funcţiona la mai puţin de 100 de metri de lăcaşuri de cult, la mai puţin de 200 de metri de unităţi de învăţământ şi vor fi interzise în zonele rezidenţiale.

Primarul a subliniat că măsura are un puternic caracter social. Cristi Misăilă a adăugat: „Avem grijă de fiecare cetăţean, făcând tot ceea ce este posibil pentru a-i feri de acest viciu care distruge vieţi. Copiii noştri, în primul rând, merită o şansă la o viaţă normală”.

Decizia plasează Focşani în rândul administraţiilor locale care adoptă măsuri restrictive împotriva jocurilor de noroc, în contextul preocupărilor tot mai accentuate privind impactul acestora asupra comunităţilor locale.