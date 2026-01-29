Muraru (PNL): "Grindeanu pierde controlul partidului"

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, a declarat joi că PSD se află în „haos intern”, generând în spaţiul public scenarii contradictorii pe voci diferite. El a adăugat că liderul social-democraţilor, Sorin Grindeanu, pare să fi pierdut complet controlul asupra direcţiei politice a partidului, conform Agerpres.

"PSD se află într-o stare de haos şi lansează în spaţiul public, pe voci diferite, scenarii contradictorii: unele susţin că partidul ar ieşi de la guvernare, altele că vrea alegeri anticipate sau chiar o coaliţie cu AUR. Nu este o strategie, ci haos intern. Această avalanşă de mesaje reflectă ruptura totală de comunicare şi lipsa unei poziţii publice unitare. Sorin Grindeanu pare să fi pierdut complet controlul direcţiei politice a partidului, lucru evidenţiat public când a trebuit să-l corecteze pe Claudiu Manda, care a făcut declaraţii contradictorii în spaţiul public”, a scris Muraru pe Facebook, a relatat Agerpres.

Muraru afirmă că „disperarea PSD are o explicaţie clară: frica de reforme reale” şi că partidul „încearcă, cu orice preţ, să blocheze repararea pagubelor produse chiar de Guvernul Ciolacu”, acţionând din panică, potrivit Agerpres.

"Cât despre alegerile anticipate, PSD abia ar obţine jumătate din scorul de la ultimele parlamentare. Rezultatul ar fi clar şi dur: un drum direct spre un colţ rece al opoziţiei, pentru mult timp. Flirtul deschis cu extremiştii de la AUR arată până unde este dispus PSD să meargă pentru compromisuri care pot fi fatale pentru România. În concluzie, PSD se caracterizează prin haos, frică şi compromisuri periculoase. Aşa arată guvernarea în viziunea partidului: debandadă”, a transmis Alexandru Muraru, conform Agerpres.