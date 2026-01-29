NASA şi SpaceX au convenit să devanseze lansarea noului echipaj spre ISS

NASA a anunţat devansarea datei pentru lansarea noului echipaj al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), Crew-12, pentru 11 februarie, după ce a ajuns la un acord în acest sens cu compania SpaceX, care asigură transportul lor pe orbită, transmite joi Space.com.

Space.com precizează că, în prezent, la bordul ISS se află doar trei astronauţi, care acoperă operaţiunile de mentenanţă şi experimentele ştiinţifice în desfăşurare, după ce echipajul anterior, Crew-11, a fost evacuat pe 14 ianuarie din cauza unei probleme medicale nespecificate a unui membru al echipajului.

Potrivit Space.com, echipajul Crew-12 ar fi urmat să ocupe avanpostul orbital concomitent cu Crew-11, timp de câteva zile, până la revenirea acestuia pe Pământ. Space.com notează că iniţial SpaceX şi NASA vizaseră data de 15 februarie pentru lansare, dar au reuşit să pregătească capsula Crew Dragon şi racheta Falcon 9 înainte de termen.

Space.com informează că echipajul Crew-12 îi include pe astronauţii NASA Jessica Meir, comandantul misiunii, şi Jack Hathaway, pilot, precum şi pe specialiştii Sophie Adenot de la Agenţia Spaţială Europeană şi cosmonautul Roskosmos Andrei Fediaev. Space.com adaugă că Fediaev a fost ales relativ târziu pentru a înlocui cosmonautul Oleg Artemiev, retras la începutul lunii decembrie, posibil pentru încălcarea reglementărilor de securitate naţională ale SUA.

Space.com transmite că Crew-12 va zbura cu capsula Crew Dragon „Grace” pentru o misiune extinsă de nouă luni, mai lungă decât durata standard de şase luni. Space.com subliniază că aceasta va fi a doua misiune spaţială pentru Meir şi Fediaev, iar Hathaway şi Adenot vor debuta în zborurile spaţiale.

Space.com notează că fereastra de lansare se deschide pe 11 februarie, la ora 11:00 GMT, de la Complexul de Lansare 40 al Staţiei Forţelor Spaţiale Cape Canaveral din Florida, iar astronauţii Crew-12 se vor alătura actualilor membri ai ISS: Chris Williams de la NASA şi cosmonauţilor Serghei Kud-Svercikov şi Serghei Mikaev.

Space.com mai precizează că NASA a stabilit 11 februarie ca cea mai apropiată dată posibilă de lansare şi a desemnat date de rezervă pentru 12 şi 13 februarie, în cazul unor întârzieri.