Nazare: România este într-una dintre cele mai bune poziţii în relaţia cu administraţia SUA

Alexandru Nazare declară, după o întâlnire cu Jarrod Agen, directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă, că România se află într-una dintre cele mai bune poziţii din ultimii ani în relaţia cu administraţia Statelor Unite, transmite Agerpres.

Ministrul Finanţelor a arătat că discuţia a vizat oportunităţi de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte energetice majore din regiune, potrivit Agerpres. El a menţionat, de asemenea, securitatea energetică, investiţiile strategice şi rolul României ca hub energetic regional.

„Reîntâlnire cu Jarrod Agen, Directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă. Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziţii din ultimii ani în relaţia cu administraţia SUA. Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investiţiile strategice şi rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunităţi de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune”, a scris Alexandru Nazare, relatează Agerpres.

Consiliul pentru Dominanţă Energetică este o structură creată la nivelul Casei Albe pentru accelerarea proiectelor strategice, reducerea birocraţiei şi coordonarea instituţiilor-cheie, de la energie şi mediu până la comerţ şi politică externă, notează Agerpres. Potrivit ministrului, acest organism funcţionează ca un task force cu influenţă directă în administraţia americană, iar Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanţi în definirea politicilor energetice ale administraţiei Trump.

În contextul competiţiei globale pentru resurse şi al necesităţii reducerii dependenţelor strategice, România este foarte bine poziţionată şi poate contribui la stabilitatea energetică a regiunii, a mai afirmat Nazare, potrivit Agerpres.

„Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administraţiei americane, este esenţial pentru a transforma aceste oportunităţi în rezultate concrete pentru economia românească”, a mai arătat Alexandru Nazare, transmite Agerpres.

Agerpres aminteşte că ministrul Finanţelor participă, în perioada 14-20 aprilie 2026, la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, la Washington.