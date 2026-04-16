Netanyahu anunţă că armata israeliană va continua să lanseze atacuri împotriva Hezbollah

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că armata israeliană continuă să lovească Hezbollah şi este pe punctul de a cuceri ceea ce el a descris ca fiind bastionul miliţiei din Bint Jbeil, pe fondul presiunilor crescânde pentru un armistiţiu între Israel şi Liban, informează news.ro.

Într-o declaraţie video, Netanyahu a spus că a dat instrucţiuni armatei să continue consolidarea zonei de securitate din sudul Libanului, negociind în acelaşi timp un acord de pace cu Beirutul.

„Aceste negocieri nu au mai avut loc de peste 40 de ani. Ele au loc acum pentru că suntem foarte puternici, iar ţările vin la noi - nu doar Libanul”, a spus el.

El a afirmat că, în discuţiile cu Libanul, Israelul are două obiective principale - desfiinţarea Hezbollahului şi o pace durabilă care este „obţinută prin forţă”.

Conflictul din Liban dintre Israel şi Hezbollahul susţinut de Iran s-a reaprins după ce atacurile americane şi israeliene asupra Iranului din 28 februarie au declanşat un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu.

Netanyahu a spus că forţele israeliene s-au concentrat pe Bint Jbeil, pe care l-a numit capitala Hezbollahului în sudul Libanului. „De fapt, suntem pe punctul de a elimina această mare fortăreaţă a Hezbollah”, a spus el.

În ceea ce priveşte Iranul, Netanyahu a spus că SUA ţin Israelul la curent şi că cele două ţări sunt aliniate în ceea ce priveşte obiectivele lor de a vedea eliminarea materialului nuclear îmbogăţit din Iran, anularea capacităţilor de îmbogăţire din Iran şi deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Este prea devreme să spunem cum se va termina această chestiune sau chiar cum va evolua”, a spus el. În cazul în care luptele vor reîncepe, „suntem pregătiţi pentru orice scenariu”, a asigurat premierul israelian.