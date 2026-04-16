Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Netanyahu anunţă că armata israeliană va continua să lanseze atacuri împotriva Hezbollah

S.B.
Internaţional / 16 aprilie, 07:34

Netanyahu anunţă că armata israeliană va continua să lanseze atacuri împotriva Hezbollah

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat miercuri că armata israeliană continuă să lovească Hezbollah şi este pe punctul de a cuceri ceea ce el a descris ca fiind bastionul miliţiei din Bint Jbeil, pe fondul presiunilor crescânde pentru un armistiţiu între Israel şi Liban, informează news.ro.

Într-o declaraţie video, Netanyahu a spus că a dat instrucţiuni armatei să continue consolidarea zonei de securitate din sudul Libanului, negociind în acelaşi timp un acord de pace cu Beirutul.

„Aceste negocieri nu au mai avut loc de peste 40 de ani. Ele au loc acum pentru că suntem foarte puternici, iar ţările vin la noi - nu doar Libanul”, a spus el.

El a afirmat că, în discuţiile cu Libanul, Israelul are două obiective principale - desfiinţarea Hezbollahului şi o pace durabilă care este „obţinută prin forţă”.

Conflictul din Liban dintre Israel şi Hezbollahul susţinut de Iran s-a reaprins după ce atacurile americane şi israeliene asupra Iranului din 28 februarie au declanşat un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu.

Netanyahu a spus că forţele israeliene s-au concentrat pe Bint Jbeil, pe care l-a numit capitala Hezbollahului în sudul Libanului. „De fapt, suntem pe punctul de a elimina această mare fortăreaţă a Hezbollah”, a spus el.

În ceea ce priveşte Iranul, Netanyahu a spus că SUA ţin Israelul la curent şi că cele două ţări sunt aliniate în ceea ce priveşte obiectivele lor de a vedea eliminarea materialului nuclear îmbogăţit din Iran, anularea capacităţilor de îmbogăţire din Iran şi deschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Este prea devreme să spunem cum se va termina această chestiune sau chiar cum va evolua”, a spus el. În cazul în care luptele vor reîncepe, „suntem pregătiţi pentru orice scenariu”, a asigurat premierul israelian.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 aprilie
Ediţia din 16.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb