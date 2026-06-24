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Netanyahu compară Parchetul israelian cu Stasi în pledoaria finală din procesul său de corupţie

S.B.
Internaţional / 24 iunie, 14:43

Netanyahu compară Parchetul israelian cu Stasi în pledoaria finală din procesul său de corupţie

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi-a încheiat miercuri mărturia în procesul cu care se confruntă pentru fraudă, luare de mită şi abuz de încredere, după un an şi jumătate de declaraţii, cu o pledoarie finală în care a comparat Parchetul cu Stasi şi l-a acuzat de 'persecuţie', informează Agerpres.

'Nu căutau un delict, căutau un om... Tot acest efort excesiv pentru a obţine capul lui Netanyahu', a declarat prim-ministrul în pledoaria sa finală în faţa Tribunalului Districtual din Tel Aviv. 'Nu au găsit nimic pentru că nu s-a întâmplat nimic', a adăugat el cu privire la procesul său, care este încă departe de a se fi încheiat.

Netanyahu s-a referit la Parchet ca fiind 'Stasi, pur şi simplu Stasi', cu referire la principala agenţie de informaţii şi represiune a fostei Republici Democrate Germane (RDG). De asemenea, premierul israelian a susţinut că ancheta împotriva sa este tipică unui 'stat poliţienesc'.

'După 10 ani de iad, în care am condus această ţară prin provocări incredibil de dificile, caut un singur lucru: să scot la iveală adevărul', a concluzionat Netanyahu în discursul său, fiind primul prim-ministru din istoria Israelului judecat în timp ce se află în exerciţiul funcţiunii.

În prezent, Netanyahu are trei dosare deschise, pentru care depune mărturie de un an şi jumătate în faţa tribunalului din Tel Aviv: dosarele '1000' şi '2000', pentru fraudă şi abuz de încredere, şi dosarul '4000'.

Această ultimă acuzaţie este considerată cea mai gravă şi se referă la presupuse favoruri acordate de prim-ministru - pe vremea când era încă ministru al comunicaţiilor - omului de afaceri Shaul Elovich, care controla compania de telecomunicaţii Bezeq şi site-ul web Walla News, în schimbul unei acoperiri media favorabile.

Liderul israelian s-a prezentat în instanţă de trei ori pe săptămână în acest proces, care, de la început, a fost amânat în mod repetat din cauza afirmaţiilor sale că avea de participat la întâlniri diplomatice la nivel înalt sau probleme de rezolvat legate de ofensivele trupelor sale în Iran, Liban şi Gaza, ceea ce a dus la numeroase absenţe de la instanţă.

Şedinţa de miercuri a fost dedicată clarificărilor finale ale apărării după încheierea interogatoriului acuzării. Netanyahu a rămas timp de două ore pe o bancă dintr-una dintre sălile de judecată subterane ale acestei instanţe din Tel Aviv, păzit de o numeroasă echipă de securitate.

În timpul audierii, una dintre gărzile sale de corp i-a adus cafea şi apă, pe care le-a băut în timp ce urmărea procedurile şi ofta zgomotos în timpul intervenţiilor procurorului principal de caz, Yehudit Tirosh.

Singura pauză din sesiune a avut loc la scurt timp după începerea acesteia, când prim-ministrul a primit un plic de documente, al cărui conţinut l-a examinat pe scurt înainte de a părăsi sala de judecată pentru aproximativ 15 minute.

La 30 noiembrie, Netanyahu i-a solicitat oficial preşedintelui israelian Isaac Herzog să-l graţieze în acest caz, în care a primit în repetate rânduri sprijinul preşedintelui american Donald Trump.

În aprilie anul acesta, Herzog a anunţat că nu va răspunde acestei cereri până când nu se vor epuiza eforturile de a ajunge la un acord extrajudiciar cu procuratura.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.06.2026, 15:05)

    Evreii sunt STASI cand e vorba de banii lor din taxe furati. f bine.

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