Netanyahu: 'Următorul pas este dezarmarea Hamas, nu reconstrucţia Gazei''

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat luni în Parlament că după recuperarea rămăşiţelor ultimului ostatic din Fâşia Gaza 'următoarea etapă este dezarmarea Hamas' şi nu reconstrucţia enclavei devastate de război, informează Agerpres.

'Suntem la începutul următoarei etape. Care este următoarea etapă? Următoarea etapă este dezarmarea Hamas şi demilitarizarea Fâşiei Gaza. Următoarea etapă nu este reconstrucţia, ci dezarmarea Hamas şi demilitarizarea Fâşiei Gaza', a afirmat liderul israelian.

El a adăugat că sunt interesaţi să avanseze în această etapă şi să nu o amâne. 'Şi aşa vom proceda. Cu cât dezarmăm mai repede Hamas şi demilitarizăm Fâşia Gaza, cu atât ne vom atinge mai repede obiectivele războiului', a afirmat premierul Netanyahu.

Luni, armata israeliană a anunţat că a localizat şi identificat rămăşiţele ostaticului israelian Ran Gvili, ultimul care rămăsese în Fâşia Gaza după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Predarea captivilor, vii şi morţi, a făcut parte din prima fază a acordului de încetare a focului în 20 de puncte iniţiat de preşedintele american Donald Trump.

Pe 14 ianuarie, Statele Unite au anunţat începutul celei de-a doua faze a acestui plan, care prevede reconstrucţia enclavei, dezarmarea Hamas şi înfiinţarea unui guvern de tehnocraţi palestinieni, pe care îl va supraveghea controversatul Consiliu pentru Pace condus de preşedintele american Donald Trump.

Hamas a asigurat deja în ultimele săptămâni că este pregătit să predea administrarea Fâşiei Gaza comitetului de tehnocraţi, dar, într-o scrisoare recentă trimisă mediatorilor, cere ca, înainte de a discuta predarea armelor în această a doua fază, Israelul să îşi îndeplinească obligaţiile restante din prima fază.

Aceste obligaţii, a explicat, includ deschiderea punctului de trecere Rafah, introducerea caselor prefabricate, livrarea cantităţilor convenite de ajutoare şi de excavatoare, precum şi 'stoparea încălcărilor încetării focului' de către armata israeliană.