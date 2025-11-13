Nicuşor Dan: ”Consolidăm postura de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră şi pe Flancul estic”

România şi aliaţii consolidează postura de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră şi pe Flancul estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, alianţa se confruntă cu o ameninţare militară directă, a subliniat, joi, într-o postare pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan, informează Agerpres.

Mesajul a fost transmis cu ocazia încheierii, la baza militară de la Cincu, a exerciţiului militar Dacian Fall, eveniment care "marchează un moment important pentru pacea şi securitatea României şi cea euroatlantică".

Şeful statului a explicat că la acest exerciţiu, desfăşurat în perioada 20 octombrie - 13 noiembrie, au participat peste 5.000 de militari români şi din alte nouă state: Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia şi Spania.

"Demersul confirmă continuitatea eforturilor naţionale şi aliate, la nivel politic, diplomatic şi militar, începute imediat după declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în februarie 2022. (...) Prin acest exerciţiu am urmărit, împreună cu aliaţii, modul în care poate să se finalizeze procesul de ridicare a nivelului Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO, de la nivel de batalion la nivel de brigadă", a completat Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, un element important a fost reprezentat de testarea capacităţii Alianţei de a proiecta rapid forţe pe Flancul estic, respectiv de a deplasa trupe şi echipamente militare din Franţa către România.

"Exerciţiul a demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat. Le mulţumesc tuturor aliaţilor care au contribuit la acest efort comun, precum şi celor care fac parte din structurile NATO din România. Împărtăşim aceleaşi valori democratice şi avem interese comune de securitate", a adăugat el.

Unitatea ţărilor aliate asigură un mediu de securitate stabil, a evidenţiat şeful statului.

"Cooperarea noastră strânsă la nivel politic şi militar ne întăreşte, atât individual, ca state, cât şi colectiv, în spirit de solidaritate, ca membri ai NATO, cea mai puternică alianţă din istorie", a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.