Nicuşor Dan: ”N-am televizor acasă, din cauza copiilor, să nu se uite”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu la Europa FM, că nu are televizor în locuinţă, explicând că decizia este legată de dorinţa de a limita expunerea copiilor la ecrane.

Potrivit acestuia, cei mici au acces doar ocazional la filme, pe calculator.

Întrebat dacă urmăreşte meciuri de fotbal, şeful statului a spus că preferă mai degrabă comentariile şi reacţiile de după partide. „Mai mult la comentarii. Mă interesează mai mult reacţiile, după meci. N-am televizor acasă, din cauza copiilor, să nu se uite”, a afirmat Nicuşor Dan.

El a precizat că accesul copiilor la conţinut video este limitat şi controlat. „Au voie, când şi când, la nişte filme pe calculator”, a spus acesta, invocând recomandările medicilor privind efectele negative ale televiziunii asupra celor mici.

„În general, e bine să ne uităm la ce spun specialiştii”, a adăugat preşedintele. Întrebat cât timp petrec copiii în faţa ecranelor, el a menţionat că fiica sa urmăreşte aproximativ două ore de conţinut pe săptămână, de regulă un film.