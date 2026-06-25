Nicuşor Dan afirmă la Varşovia că speră la instalarea unui nou guvern până marţi şi cere partidelor o majoritate parlamentară

Preşedintele Nicuşor Dan a oferit un răspuns tranşant jfiind întrebat de jurnalişti dacă l-a reevaluat pe social-democratul Sorin Grindeanu - luat în calcul ca variantă de premier - în condiţiile în care, în trecut, actualul şef al statului protesta în stradă împotriva acestuia, potrivit unei transmisiuni live pe pagina oficiala de Facebook a sa.

Nicuşor Dan a afirmat că opţiunile sau antipatiile sale personale trebuie trecute pe plan secund în raport cu rigorile constituţionale şi cu realitatea politică din Parlament, prioritatea zero fiind deblocarea crizei guvernamentale.

„Dacă ar fi să lucrăm cu opiniile mele personale, aş numi 463 de oameni în Parlament care îmi plac mie şi totul ar fi foarte simplu. Numai că noi trăim într-o democraţie”, a punctat şeful statului.

Preşedintele a explicat că într-un regim democratic puterea este partajată între instituţii şi că arhitectura politică actuală impune pragmatism în negocieri, indiferent de percepţiile istorice asupra liderilor partidelor.

„Dincolo de părerile mele personale despre o persoană sau alta, cred că am responsabilitatea să aduc, să numesc un premier care să strângă o majoritate”, a conchis Nicuşor Dan.

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Este "legitim" pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) să îşi apere magistraţii, însă nu e legitim să "escaladeze", a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, precizând că nu are nu "mijloace instituţionale" pentru a interveni în acest caz, relatează Agerpres.

El a fost întrebat în cadrul unei conferinţe de presă despre faptul că CSM a transmis "liste negre" cu jurnalişti, persoane publice, reprezentanţi ai unor ONG-uri care ar fi atacat justiţia prin opiniile lor.

"Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm şi la dezescaladare. Evident că, câteva luni - şi e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat -, a existat o aversiune socială faţă de magistraţi. Şi prevăzând cu săptămâni lungi înainte de asta am spus că nu e normal. S-a întâmplat. E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistraţi. Nu e legitim însă ca CSM-ul să escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democraţie, fiecare îşi apără punctul de vedere. Însă să indici nume şi prenume, persoane fizice şi persoane juridice, ONG-uri, asta nu e deloc corect", a comentat şeful statului, relatează Agerpres.

Preşedintele a spus că orice escaladare nu face decât rău societăţii româneşti, indiferent din ce parte vine.

"Mai departe, evident că nu am mijloace instituţionale pentru a interveni în această chestiune", a afirmat Nicuşor Dan.

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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că suspendarea preşedintelui este o chestiune foarte serioasă şi nu trebuie trivializată, relatează News.ro.

Preşedintele a fost întrebat în Polonia dacă consideră că a greşit în vreun moment în aceste negocieri, iar Nicuşor Dan a răspuns: „Evident, toată lumea greşeşte”, potrivit News.ro.

El nu a dorit să precizeze în ce moment ar fi greşit, explicând că prioritatea este încheierea negocierilor şi evitarea escaladării tensiunilor, relatează News.ro.

„Nu contează acum, adică interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârşit şi nu vreau să spun lucruri care să inflameze şi mai mult”, a spus şeful statului, potrivit News.ro.

Referindu-se la o eventuală suspendare, preşedintele a afirmat că aceasta este o măsură foarte gravă, care se aplică doar în cazul încălcării Constituţiei, relatează News.ro.

„Suspendarea preşedintelui e o măsură foarte gravă, când preşedintele încalcă Constituţia, nu e cazul de asta”, a spus Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

El a adăugat că, în relaţia cu cetăţenii şi simpatizanţii, este posibil să fi făcut greşeli, dar a transmis că a acţionat permanent cu bună credinţă, relatează News.ro.

„În raportul cu cetăţenii, cu simpatizanţi, posibil să fi făcut greşeli, însă vreau să îi asigur că tot timpul am acţionat cu bună credinţă”, a declarat preşedintele.

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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că în opinia sa Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) nu este un partid pro-occidental, relatează G4Media.

Şeful statului a negat orice implicare sau intervenţie în negocierile purtate recent de premierul desemnat Adrian Veştea sau de liderul PMP Eugen Tomac cu formaţiunea condusă de George Simion.

Preşedintele a clarificat că mandatul de negociere i-a aparţinut în totalitate liberalului Adrian Veştea, fără o consultare prealabilă cu Administraţia Prezidenţială.

„Domnul Veştea a primit un mandat şi, mai departe, a fost sarcina domniei-sale. Era dincolo de atributul meu constituţional să intervin”, a explicat Nicuşor Dan, adăugând că nu deţine detalii despre eventuale negocieri punctuale cu parlamentari AUR.

Pentru vineri sunt programate noi consultări, iar şeful statului a reafirmat ferm criteriile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea formulă de guvernare de la Bucureşti, indiferent dacă va fi vorba despre un cabinet politic, minoritar sau tehnocrat.

„În toate discuţiile pe care le-am avut, am militat pentru o majoritate care să susţină un guvern eventual minoritar sau chiar tehnocrat, dar o majoritate care să fie pro-occidentală”, a afirmat preşedintele României.

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Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în Polonia cât de puternic a simţit influenţa sistemului, de când a ajuns la Palatul Cotroceni şi cum i-a afectat munca şi cum crede că ar putea să dispară influenţa asta în România, relatează News.ro.

"În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o", a spus şeful statului, potrivit News.ro.

"Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă", a mai spus şeful statului, potrivit News.ro.

El a menţionat că "între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, el întotdeauna, cum am făcut-o şi la Primăria Capitalei, speră să se pună în poziţia de a avea instrumente pentru a reforma sistemul", potrivit News.ro.

"Dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental, şi nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul", a menţionat preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Întrebat dacă şeful sistemului poate livra România onestă, Nicuşor Dan a răspuns: "Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie", potrivit News.ro.

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Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, într-o conferinţă de presă susţinută în Polonia, după participarea la summitul liderilor ţărilor din flancul estic al NATO, că speră ca un nou guvern să fie instalat până marţi, înainte de intrarea Parlamentului în vacanţă, relatează HotNews.

„Speranţa mea este să ajungem la un guvern care să acţioneze cu puteri depline până marţi, când intră Parlamentul în vacanţă”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a precizat că se aşteaptă ca partidele să vină cu o propunere de majoritate parlamentară care să susţină un guvern minoritar, potrivit HotNews.

„Eu aştept ca partidele să vină la mine cu o majoritate. Din declaraţiile publice rezultă o soluţie de guvern minoritar susţinut de o majoritate pro-occidentală”, a afirmat preşedintele.

El a adăugat că se aşteaptă ca „oamenii serioşi” din partide să prezinte vineri soluţia convenită şi majoritatea care să voteze învestirea guvernului, relatează HotNews.

„Mă aştept la responsabilitate, la o soluţie majoritară”, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a explicat că aşteptările sale au fost bazate pe declaraţiile politice făcute după consultările de la Cotroceni, notează HotNews.

„Am avut nişte declaraţii politice. Dacă le punem cap la cap, rezultă de acolo cel puţin o soluţie”, a afirmat el.

Nicuşor Dan a evitat să comenteze varianta unei rotaţii a guvernelor, precizând că prioritară este instalarea unui executiv cu puteri depline, potrivit HotNews.

„Nu mă pronunţ asupra rotaţiei. Mai întâi trebuie să avem un guvern care funcţionează cu puteri depline”, a spus acesta.

Întrebat despre propunerile anterioare de premieri, preşedintele a explicat că a considerat că acestea vor trece de Parlament pe baza discuţiilor politice, însă unii lideri şi-au schimbat ulterior poziţia, relatează HotNews.

„Am avut convingerea rezonabilă că vor trece, în baza declaraţiilor liderilor politici. Unii şi-au schimbat opinia între timp”, a afirmat Nicuşor Dan.

Referitor la negocierile politice şi la formarea unei majorităţi, preşedintele a subliniat că responsabilitatea aparţine partidelor, potrivit HotNews.

„Cred că suntem toţi oameni serioşi şi din consultările de acum rezultă o soluţie. Eu aştept ca partidele să vină cu o majoritate negociată”, a spus el.

Nicuşor Dan a respins ideea unor alegeri anticipate, apreciind că acestea ar fi „extrem de nefericite” pentru România din cauza instabilităţii politice şi economice, relatează HotNews.

„Ar fi o soluţie extrem de nefericită pentru România, nu ne permitem luni de incertitudine”, a declarat preşedintele.

Întrebat dacă se consideră „preşedinte jucător”, Nicuşor Dan a răspuns că nu, potrivit HotNews.

„Nu, sunt un preşedinte cu mandat”, a spus el.

În ceea ce priveşte acuzaţiile legate de influenţa sistemului, preşedintele a afirmat că reforma trebuie făcută fără a duce ţara în anarhie, relatează HotNews.

„Nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum reformezi sistemul fără să duci ţara în anarhie”, a spus Nicuşor Dan.

Referitor la întâlnirea de la Bruxelles, el a explicat că a fost o întâlnire informală, potrivit HotNews.

„Am fost să mănânc. Ne-am aşezat la o terasă”, a spus preşedintele.

El a reiterat că responsabilitatea pentru formarea guvernului revine partidelor şi că aşteaptă o propunere de majoritate negociată, notează HotNews.