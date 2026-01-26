Nicuşor Dan: Comemorarea Holocaustului ne aminteşte de preţul urii şi importanţa libertăţii
U.B.
Politică / 26 ianuarie, 13:06
U.B.
Politică / 26 ianuarie, 13:06
Politică /George Marinescu - 26 ianuarie
Politică /Octavian Dan - 26 ianuarie
Politică /O.S. - 26 ianuarie, 13:46
Politică /O.S. - 26 ianuarie, 13:18
Politică /U.B. - 26 ianuarie, 12:43
Politică /U.B. - 26 ianuarie, 12:17
Sport /S.B. - 26 ianuarie, 13:58
Internaţional /S.E. - 26 ianuarie, 13:50
Sport /S.B. - 26 ianuarie, 13:45
Miscellanea /S.B. - 26 ianuarie, 13:43
Sport /S.B. - 26 ianuarie, 13:33
Strategia dezvoltarii României /U.B. - 26 ianuarie, 13:23
Piaţa de Capital /A consemnat Emilia Olescu - 26 ianuarie
Internaţional /A.V. - 26 ianuarie
Miscellanea /O.D. - 26 ianuarie
Miscellanea /O.D. - 26 ianuarie
Miscellanea /O.D. - 26 ianuarie
Macroeconomie / 26 ianuarie
|Euro
|5.0960
|Dolar SUA
|4.2972
|Franc elveţian
|5.5322
|Liră sterlină
|5.8747
|Gram de aur
|703.3520
convertor valutar»=
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 26 ianuarie
Piaţa de Capital /A.V. - 23 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 23 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 22 ianuarie
Piaţa de Capital /A.V. - 22 ianuarie
Piaţa de Capital /Andrei Iacomi - 21 ianuarie
George Marinescu
Opinia Cititorului ( 6 )
1. Libertatea de a huidui
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 13:14)
Cum zice un clasic in viata care n a inteles ca in 89 nu aceasta s a cerut.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 13:49)
ba da chiar asta s-a cerut, libertate, atat. Nu aveai voie sa zici un banc cu ceasca, incercai sa fugi din puscaria comunista, impuscat sau la parnaie, toti ne prefaceam ca credem o minciuna continua.
Omul are nevoie de libertate in primul rand, si "adevarul va va elibera". deci nu poti fi liber mintind toata ziua. Oprimarea constiintei era problema nr 1, nu mancarea, nu 100 de lei in plus minus la salariu.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 13:26)
speram domnule Dan ca oamenii sa fie uniti pentru binele comun si politicienii incorecti sa fie sanctionati.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 13:48)
Niculaita, ce parere ai despre GENOCIDUL impus de tine si GASCA de ANTIROMANI pe care ai formato, adic USR. Tu, impreuna cu Bolojan, sunteti CALAII poporului roman pe care l-ati adus la starea de sclavi in propia tara.Se observa va poporul roman, nu va mai doreste. Ce asteptati sa fiti declarati ASASINII Romanilor.?Daca ati avea putina demnitate, ca de minte nu este cazu, ati disparea ca magaru in ceata, impreuna cu toata ceata ta de infecti.Sa va fereasca dumnezeu de furia romanilor ca nu mai scapati nici cu elicopterele.Sunteti tinuti in viata prin TRADAREA romanilor de catre PSD. Halal sa va fie CORIGENTILOR.!
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 14:01)
Bai hauristule, tu crezi ca Simeon va rezolva problemele economice ale Romaniei, acel analfabet economico- financiar, care nu intelege niciun fel de mecanism economic? Ala care voia sa l puna prim ministru pe seful sarlatanilor?
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 13:53)
Elimini cauzele , elimini efectele. Cand au mai luat circarii si haterii, Cornelui Vadim Tudor avant, anii 90 in timpul hiperinflatiei.
Normal ca acesti extremisti n-ar avea apa la moara fara inflatie. Inflatia erodeaza increderea in moneda, in guverne, in sistem. Mareste inechitatile din societate, mareste frica fata de ziua de maine si invidia fata de cei ce au reusit pe nedrept smecherind sistemul, resentimente, ura. ce sa mai, reteta e clasica.