Nicuşor Dan despre scrisoarea lui Trump: „O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulţumit pentru invitaţie”

Nicuşor Dan a declarat marţi că scrisoarea transmisă de Donald Trump, prin care liderul american anunţă că nu va participa la Summitul Bucureşti 9 din 13 mai, este una diplomatică şi exprimă aprecierea pentru colaborarea cu România, relatează Agerpres.

Preşedintele a făcut aceste precizări la Timişoara, în timpul vizitei la Centrul de mari arşi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu”, unde s-a aflat alături de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, notează Agerpres.

"Scrisoarea a venit acum câteva zile, ca răspuns la invitaţia mea şi a preşedintelui polonez, după cum ştiţi, România şi Polonia sunt iniţiatoarele şi organizatoarele summit-urilor B9. O scrisoare diplomatică în care ni s-a mulţumit pentru invitaţie, ni s-a mulţumit pentru colaborarea pe care avem, inclusiv permiterea accesului tehnicilor şi soldaţilor americani la baza Kogălniceanu şi la baza de la Câmpia Turzii şi în ceea ce priveşte B9, faptul că această invitaţie a fost transmisă către secretarul de stat (Marco Rubio - n.r.) n-aş vrea să avansez acum, o să vedem", a declarat şeful statului, potrivit Agerpres. Preşedintele a reamintit că precedentul summit B9 a avut loc la Vilnius, în iunie anul trecut, iar la reuniunea de la Bucureşti vor participa, "foarte probabil, toţi şefii de stat sau de guvern din formatul B9, plus ţările nordice”.

Anunţurile oficiale privind participarea la summit vor fi făcute după confirmarea liderilor invitaţi, mai arată Agerpres.