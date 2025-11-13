Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: Exerciţiul „DACIAN FALL 25” reconfirmă angajamentul României faţă de securitatea NATO

A.B.
Politică / 13 noiembrie, 16:21

Nicuşor Dan: Exerciţiul „DACIAN FALL 25” reconfirmă angajamentul României faţă de securitatea NATO

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul încheierii Exerciţiului Militar „DACIAN FALL 25”, desfăşurat la Centrul Naţional de Instruire Întrunită Cincu, mesaj prezentat de consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius-Gabriel Lazurca. Potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale, exerciţiul reprezintă un moment-cheie pentru securitatea României şi a întregului spaţiu euroatlantic.

„Acest exerciţiu confirmă continuitatea eforturilor naţionale şi aliate, la nivel politic, diplomatic şi militar, începute imediat după declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a transmis preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că, în premieră, România a găzduit efective ale Forţei de Răspuns a NATO, acestea constituind nucleul Grupului de Luptă NATO înfiinţat după Summitul extraordinar de la Bruxelles din martie 2022. „Ţările membre NATO au demonstrat solidaritate, determinare şi capacitate de reacţie promptă, într-un moment critic pentru securitatea Europei”, a adăugat acesta.

Şeful statului a transmis aprecieri speciale Franţei, naţiunea cadru a Grupului de Luptă, pentru rolul esenţial în operaţionalizarea şi ridicarea acestuia la nivel de brigadă. „Prin acest exerciţiu am urmărit, împreună cu aliaţii, modul în care poate să se finalizeze procesul de ridicare a nivelului Grupului de Luptă Avansat Consolidat al NATO”, se arată în mesaj.

Unul dintre obiectivele-cheie ale exerciţiului a fost testarea capacităţii NATO de a proiecta rapid forţe pe Flancul Estic, prin deplasarea de trupe şi echipamente din Franţa către România. Preşedintele a apreciat mobilitatea militară drept „factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă”, subliniind că NATO poate reacţiona „rapid şi eficient oriunde este necesar pe teritoriul aliat”.

„Agresiunea militară nejustificată a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a schimbat profund mediul european de securitate (...) şi reprezintă un pericol real pentru valorile democratice pe care le apărăm împreună”, a avertizat preşedintele României, reafirmând că întărirea Flancului Estic devine o prioritate strategică pentru menţinerea păcii.

În final, şeful statului a adresat un mesaj de mulţumire şi recunoştinţă militarilor participanţi: „Vă felicit pentru desfăşurarea cu succes a exerciţiului şi vă mulţumesc pentru profesionalismul şi dedicarea de care daţi dovadă în fiecare zi!”

