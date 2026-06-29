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Nicuşor Dan îl primeşte, luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog

T.B.
Politică / 29 iunie, 07:25

Nicuşor Dan îl primeşte, luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog

Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte luni, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, care se află într-o vizită de stat în România alături de Prima Doamnă, Michal Herzog, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Primirea preşedintelui Statului Israel este programată la ora 10:00. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale şi un dejun oficial. Declaraţiile de presă comune vor fi la ora 12:00, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

''Vizita preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde'', a precizat Administraţia Prezidenţială sâmbătă.

Pe agenda discuţiilor celor doi şefi de stat se vor regăsi modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic şi a cooperării în materie de securitate şi apărare, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi din regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Tot luni după-amiaza, Isaac Herzog va fi primit de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi de preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, potrivit programului oficial al vizitei.

La ora 17:00, preşedintele Statului Israel se va adresa Parlamentului, reunit în şedinţă solemnă, la care sunt invitaţi şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ai Ucrainei şi Republicii Moldova cu reşedinţa la Bucureşti, precum şi ai Ambasadei Statului Israel, potrivit programului oficial al vizitei.

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