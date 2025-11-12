Nicuşor Dan: Nu e normal ca magistraţii să aibă pensii atât de mari sau să se retragă la 48 de ani

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, că nu s-a poziţionat de partea magistraţilor în dezbaterea privind pensiile speciale şi că nu consideră normal nivelul actual al acestora sau vârsta mică de pensionare.

„Eu nu cred că m-am poziţionat de partea magistraţilor. Pentru că am spus că nu e normal ca pensiile să fie la nivelul de acum şi că nu e normal ca magistraţii să iasă la pensie la 48 de ani. Astea sunt lucruri pe care le-am spus în acord cu, cred că, toată lumea din ţara asta”, a afirmat şeful statului.

Nicuşor Dan a adăugat că dezbaterea publică pe tema magistraţilor a fost greşit abordată: „Fără discuţie, toată lumea a greşit în dezbaterea publică cu privire la magistraţi. Au fost poziţii nepotrivite şi dintr-o parte, şi din alta. Totul este să fim calmi şi să încercăm să găsim justul echilibru între necesităţile uneori divergente ale părţilor din societate.”

El a subliniat importanţa sistemului de justiţie pentru funcţionarea economiei: „Calitatea actului de justiţie din România în următorii ani este mult mai importantă decât 70% sau 75%, pentru că nu e vorba numai de sentimentul de dreptate, ci şi de insolvenţe, de bani, de evaziune.”